banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki

Ukrayna’nın yaraları sarılıyor

Rusya-Ukrayna arasında günlerdir devam eden savaşta mağduriyet yaşayan vatandaşlar için 2 arkadaşın başlattığı yardım kampanyasına Edirnelilerden büyük destek geldi.

Haberde İnsan 03.03.2022, 09:39
Ukrayna’nın yaraları sarılıyor

Rusya-Ukrayna arasında günlerdir devam eden savaşta mağduriyet yaşayan vatandaşlar için 2 arkadaşın başlattığı yardım kampanyasına Edirnelilerden büyük destek geldi.

Ukrayna’da savaşın ortasında mahsur kalan vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına Edirneliler kayıtsız kalmadı. Kadın, erkek, çocuk kışlık kıyafetler, termal iç giyim bot, hijyen malzemeleri, ilkyardım malzemeleri, uyku tulumu, çorap gibi acil ihtiyaçların bulunduğu yardım kolileri, 4 Mart Cuma günü Edirne’den yola çıkarak İstanbul Büyükelçiliği aracılığı ile Ukrayna vatandaşlarına ulaştırılacak.

Ukrayna’da yaşanan savaşta mahsur kalan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında insani yardım malzemelerin yanı sıra çocuklara oyuncak gönderilmesi de yürekleri ısıttı.

Savaş bölgesinde mahsur kalan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için tek yürek olan Edirneliler, battaniyeden, ayakkabıya, giyimden, gıdaya, temizlik ürünlerinden, ilkyardım malzemesine kadar birçok temel ihtiyacı göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.

Her konuda olduğu gibi bu noktada da birlik ve beraberlik vurgusu yapan Edirne halkı, evdeki makarnasını, bulgurunu, konservesini bile savaş mağdurları için paylaştı.

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası vatandaşların mahsur kaldığını ve zor anlar yaşadığını söyleyen Bir El Bin Nefes Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, savaşta her zaman kadınlar, çocuklar ve hayvanların mağdur olduğunu belirtti.

“Oradaki insanların acısını kendi acımızmış gibi hissediyoruz”

Savaş bölgesindeki insanların acısını kendi acıları gibi hissettiklerini belirten Islattı, “Çünkü biz kanıyla bu toprakları kazanmış bir milletiz. Kurtuluş Savaşını görmüş bir milletiz. Özgürlük mücadelesinin ne demek olduğunu belki de en iyi bilen bir milletiz. Bu sebeple oradaki insanların acısını bir nebze olsun dindirebilmek istedik. Birkaç arkadaş olarak başlattığımız bir hareketti. Sonra ailesi orada mahsur kalan Kutsal Bora arkadaşımız ile iletişime geçtik. Eşi ve kızı Ukrayna’da mahsur kaldığı için hala tahliye işlemleri ile uğraşıyorlar. Oradaki insanlara ve hayvanlara bir faydamız olsun diye Ukrayna Büyükelçiliğine ulaştırdığı ihtiyaç listesi dâhilinde hareket ederek ihtiyaç malzemelerini toplamaya çalıştık” dedi.

Edirne halkının bu konuda çok duyarlı davrandığını aktaran ıslattı, toplanan malzemelerin 4 Mart Cuma günü İstanbul Büyükelçiliği’ne ulaştırılmak üzere yola çıkacağını ifade etti.

Ukrayna’da mahsur kalan eşi ve 1 buçuk yaşındaki çocuğunun dönmesini dört gözle bekleyen Edirneli Kutsal Bora da savaş bölgesinde mahsur kalan vatandaşların en çok ihtiyacı olan malzemelerin toplanmasına yardım ediyor.

Eşi ve çocuğunun halen dönemediğini ve savaş bölgesinde olduğunu aktaran Kutsal Bora, Ukrayna’daki siviller, kadınlar ve çocukların çok zor durumda olduğunu belirtti. İnsani yardıma muhtaç birçok insan olduğunu söyleyen Bora, “Biz de Edirne’den bir yardım eli uzatmak istedik. Orada kanayan yaralara, üşüyen çocuklara, kadınlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Edirne’de yardımsever ve gönüllü vatandaşlardan toplanan yardımlar 4 Mart Cuma günü yola çıkacak.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18