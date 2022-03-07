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Ukraynalıların Beyoğlu’ndaki eylemine Çeçenlerden destek

İstanbul’da savaş karşıtı Ukraynalıların Beyoğlu’nda yaptıkları eyleme Çeçenistanlılar da destek verdi. Çeçenistan halkının savaşa karşı olduğunu söyleyen bir kişi, “Buraya Kadirov’un politikasına karşı çıkmak için geldik. Rusya’nın açtığı savaşa karşıyız” dedi.

Haberde İnsan 07.03.2022, 18:09
Ukraynalıların Beyoğlu’ndaki eylemine Çeçenlerden destek

İstanbul’da savaş karşıtı Ukraynalıların Beyoğlu’nda yaptıkları eyleme Çeçenistanlılar da destek verdi. Çeçenistan halkının savaşa karşı olduğunu söyleyen bir kişi, “Buraya Kadirov’un politikasına karşı çıkmak için geldik. Rusya’nın açtığı savaşa karşıyız” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki saldırıları sürerken, İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar da savaş karşıtı eylemlerine devam ediyor. Savaşın 12’nci gününde Beyoğlu Tepebaşı’nda toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, savaş karşıtı sloganlar atarak, Rusya’nın ülkelerinden çıkmasını istedi. Eylemciler, “Savaşa hayır, savaş dursun” yazılı dövizler taşıdı. Savaşın 12’nci gününde gerçekleştirilen eyleme bu kez Çeçenistanlılar da katıldı. Ukraynalılara destek olmak için geldiklerini söyleyen Çeçenistanlılar, savaşı istemediklerini belirttiler. Ukraynalı bir kadın eylemci ise, arkadaşlarının Ukrayna’da savaştığını, Rusya’nın ülkelerinden çıkmasını istediklerini söyledi.

“Çeçenler Rusya’nın açtığı savaşa karşı”

Çeçenistanlı olduğunu ve Çeçen halkının savaş istemediğini söyleyen Hasan Khalidov da, “Söyleyecek çok şey var. Çeçenistan’ın Grozni şehrindenim, Çeçen kökenliyim. İstanbul’da oturuyorum. Biz Çeçenistanlılar, buraya Kadirov’un politikasına karşı çıkmak için geldik. Rusya’nın açtığı savaşa karşıyız. Daha önce Kadirov’a seslendik. Şimdi de Putin ve Kadirov’a tekrar seslenmek istiyoruz. Kadirov ve Putin bu savaşı durdurun. Çeçenistan halkı savaş istemiyor. Biz Rusya’yı desteklemiyoruz. Görüşlerimizden dolayı Kadirov akrabalarımızı, arkadaşlarımızı gözaltına alıp işkence ediyor” dedi.

“Arkadaşlarım Ukrayna için savaşıyor”

Ukrayna Ulusal Marşı’nı okurken gözyaşlarına hakim olamayan ve şarkıcı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Anastasiia Stynik, “Ben St. Petersburg’dan İstanbul’a uçakla geldim. O insan değil, onun ne olduğunu bilmiyorum. O benim arkadaşlarımı, ailemi öldürdü. Senden nefret ediyorum Putin. Benim ailem Ukrayna’nın en sıcak noktası olan Kharkiv’de. Arkadaşlarım Ukrayna için savaşıyor. Her Ukraynalı Ukrayna için savaşıyor. Sizin yardımınıza, size ihtiyacımız yok. Tüm Ukrayna sizden nefret ediyor. Ukrayna sonsuza kadar iyi olacak. Rusya’ya ihtiyacımız yok. Ukrayna’dan defolun” diye konuştu.

“Savaşa bizzat şahit oldum”

Üniversite eğitimi için Ukrayna’da olduğunu ve savaş başlayınca Türkiye’ye döndüğünü belirten Tolgahan Albayrak ise, “2 gün önce Ukrayna Kharkov’dan tahliye yoluyla geldik. Öğrenciyim. Kharkov’da bir sürü arkadaşım var. Uçağımın olduğu gün, 24 Şubat tarihinde savaş başladı. Biz de tahliye bekledik. Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla otobüs yoluyla tahliye olabildik. Savaşa bizzat şahit oldum. Türk öğrencilerinin yoğunlukla kaldığı yerde çok fazla ses duyduk. Kharkov zaten sınır hattı. Oleksiivska semtindeydik. Oradan semtimiz Botanikset’e geçmiştik. Dün de internette oranın bombalandığını gördüm. Üzgünüz. İnşallah başka kalan yoktur. Bildiğim kadarıyla başka orada kalan Türk yok. Savaşın bitmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin Rusya’nın saldırıları sona erene kadar süreceği öğrenildi.

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