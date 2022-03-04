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Ukraynalı öğretmenler ülkelerindeki savaşı gözyaşlarıyla anlattı

Gaziantep’te yaşayan Ukraynalı 3 müzik öğretmeni, Rusya’nın ülkelerine yönelik işgal girişimini hüngür hüngür ağlayarak anlattı. Rusya’nın ülkelerini işgal etmeye çalışmasına hala inanamadıklarını söyleyen Ukraynalı öğretmenler, yaşananların kötü bir rüyadan ibaret olmasını istediklerini dile getirdi.

Haberde İnsan 04.03.2022, 10:13
Ukraynalı öğretmenler ülkelerindeki savaşı gözyaşlarıyla anlattı

Gaziantep’te yaşayan Ukraynalı 3 müzik öğretmeni, Rusya’nın ülkelerine yönelik işgal girişimini hüngür hüngür ağlayarak anlattı. Rusya’nın ülkelerini işgal etmeye çalışmasına hala inanamadıklarını söyleyen Ukraynalı öğretmenler, yaşananların kötü bir rüyadan ibaret olmasını istediklerini dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi 9’uncu gününe girerken ülkelerinden binlerce kilometre ötede olan Ukraynalılar çatışmaları endişeyle takip ediyor. Ukrayna’dan binlerce kilometre uzakta olan Gaziantep’te yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın vatan topraklarına yaptığı saldırıları gözyaşlarıyla izliyor. Kendileri Gaziantep’te akılları ve kalpleri ise Ukrayna’da olan Ukraynalı müzik öğretmenleri, ülkelerinde yaşanan çatışmaları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) hüngür hüngür ağlayarak anlattı.

Gözlerine uyku girmiyor

Günlerdir gece gündüz ülkelerine yapılan saldırıları takip eden Olena Şen, Renata Popovchy Çavdar ile Katryna Klymenko’nun gözüne çatışmaların başladığı ilk günden beridir uyku girmiyor. Kalpleri Rusya’nın işgal girişimine direnen yakınlarıyla birlikte atan 3 öğretmen, işgal girişiminin durdurulması için çağrı yaptı.

“Korkunç görüntüler geliyor”

Rusya’nın özgür bir ülkeye karşı savaş başlattığını aktaran Katryna Klymenko, şu anda ailesinin Kerson şehrinde yaşadığını söyledi. Kerson’un çatışmaların yoğun yaşandığı şehirlerden biri olduğunu kaydeden Klymenko, “Şu anda ailem evinde oturuyor. Sirenler çaldığı zaman en köşedeki odaya geçip bekliyorlar. Çok sayıda arkadaşım çatışmalarda yakınlarını kaybetti. Aslında ben orada olmak istiyorum ama gidemiyoruz. Sürekli sabah akşam savaşı takip ediyoruz. Korkunç görüntüler geliyor. Herkes bu savaşa hayır demeli. Bazen sadece savaşa ‘hayır’ demek bile yeterli gelebilir. Herkes Ukrayna’da işgale karşı direnen halka moral vermeli” ifadelerini kullandı.

“Bize ‘Savaş başladı’ dedikleri zaman inanmadık”

Ukrayna’nın işgal girişimine uğramasından dolayı şu anda Gaziantep’te acı çektiklerini vurgulayan Renata Popovchy Çavdar, binlerce kilometre ötede olmalarına rağmen oradakilerin yaşadığı acıyı içlerinde hissettiklerini dile getirdi. Ukrayna’da yaşayanların gece uyuduklarında “Acaba sabah uyanabilecek miyiz” diye düşündüklerini paylaşan Çavdar, “Bu durum bizim için çok zor. Biz bir haftadan beridir acı çekiyoruz. Ders veriyorum ancak kafam, aklım Ukrayna’da. Acaba ne oldu diye sürekli haberleri takip ediyoruz. Benim 28 yılım ülkemde geçti. Saldırının ilk gününde bize ‘Savaş başladı’ dedikleri zaman inanmadık. Her yerden saldırıyorlar. Hiç acımadan sivil halka saldırıyorlar. İnsan olan bunu nasıl yapabiliyor? Bir haftada 16 çocuk ölmüş. Görüntüleri izleyince içimiz gidiyor. Savaş olmasın. Barış olsun. Dünyada her yerde barış olsun sadece Ukrayna’da değil. Böyle bir durum 21. yüzyılda nasıl yaşanabilir. Hala yaşananların kötü bir rüya olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Bizi Suriyeli arkadaşlarımız çok iyi anlıyor”

Günlerin kendileri için iyi geçmediğini ifade eden Olena Şen de 10 yıldır Gaziantep’te müzik öğretmenliği yaptığını söyledi. Şu anda kendilerine çalışmanın zor geldiğini anlatan Şen, “Kızım şu anda Ukrayna’da. Ülkeden çıkarıp Gaziantep’e getirtmeye çalışıyoruz. İnşallah birkaç gün sonra gelir. Kızım yaşananlardan dolayı çok şaşkın. Nereye gideceğini bilemiyor. Ben eşime ‘Ülkeme geri gidip direneceğim. Burada kalmak istemiyorum’ dedim ama kabul etmedi. Şu an orada çok kanlı olaylar yaşanıyor. Uzaktan yardım edemiyoruz. Sürekli dua ediyoruz. Ukrayna’da yaşanılanları orada yaşamayanlar tam olarak anlayamaz. Kızım oradayken ben sanki çıplak gibiyim. Benim canımın bir parçası şu an savaşın içinde. Hayat ve zaman durdu ama çok zor geçiyor. Burada Suriyeli arkadaşlarımız var. Bizi onlar çok iyi anlıyor. Onlar da bu durumu yaşadı” dedi.

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