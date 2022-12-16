Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya il Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam’ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren Zorıana Toraman için Türk vatandaşı Sakaryalı eşi ile birlikte geldiği Malatya İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Toraman, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup Zeynep ismini alırken, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Zeynep Toraman’a İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ile İslam İlmihali hediye edildi.