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Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Eskişehir’e getirildi

Ukrayna’dan tahliye edilen 32 kişi Kırım Tatar Türkü Eskişehir’de yurda yerleştirildi.

Haberde İnsan 17.03.2022, 23:46
Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Eskişehir’e getirildi

Ukrayna’dan tahliye edilen 32 kişi Kırım Tatar Türkü Eskişehir’de yurda yerleştirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali 21’inci gününde sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor. İçlerinde küçük çocukların da bulunduğu 17’si kadın 32 savaş mağduru, Eskişehir’de yurda yerleştirildi. Edirne’nin ardından Bursa’ya gelen 32 kişi Kırım Türkü, akşam saat 21.00 sularında Eskişehir’e ulaştı. Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ulaşımları sağlanan sığınmacılar, sağlık kontrollerinden sonra KYK Doğan Aslanbey Yurduna yerleştirildi. Gelen misafirlerin tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılandı. Misafirlere öncelikle yemek ve ön sağlık hizmetleri sunuldu.

“Tüm erkekler savaşta, bizle beraber bir erkek bile gelmedi”

Tüm Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanına yardımları için teşekkürlerini ileten sığınmacı Anife Kurtseitova, Türk devletinin Kırım Türklerine her zaman destek verdiğini belirtti. Tüm erkeklerin savaşta olduğunu ifade eden Kurtseitova, sığınmacı olarak sadece çocukların ve kadınların geldiğini söyledi. Eskişehir’de yurda yerleştirilen savaş mağduru Kurtseitova sözlerine şöyle devam etti:

“Ukrayna’dan geldim birkaç gündür Edirne şehrindeydik sonra buraya geldik. Tüm Türkiye halkına Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. Her zaman Türk devleti Kırım Tatarlarına her zaman destek veriyor. Biz bu kardeşliği her zaman hissediyoruz ve çok minnettarız. Kiev’de gerçekten büyük bir savaş var. Çocuklarımız bombalardan saklanıyor, zor günler yaşadık. Şimdi hepimiz güvendeyiz, en çokta çocuklarımız için önemli. Tüm erkekler savaşta, bizle beraber bir erkek bile gelmedi. Hepimizin eşleri savaşta, biz sadece kadınlar ve çocuklar olarak geldik. Kalplerimiz orada kaldı. Ukrayna halkı çok barışçıl. Onlar kimsenin toprağına girmezler ama onların toprağına girdiler ve kimse kaçmadı. Herkes kendi toprağı için savaşıyor ve Ukrayna’yı vermeyecekler. Türkiye halkı çok çalışkan, TİKA gibi kuruluşlar var. Her zaman beraber çalışıyoruz. 2 Şubatta sayın Emine Erdoğan geldi ve bizim okulumuzu ziyaret etti. Savaş başladıktan sonra yardımcısı bizi aradı. Herkes arıyor. Türk halkı bizi merak etti. İl Göç İdaresi bizi o kadar iyi karşıladı ki her ihtiyacımızı aldılar. Kardeşlik budur. İyi ki varsınız Türkiye.”

“Yurttaşlarımız, soydaşlarımız, ülkemize geliyorlar”

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ise sığınmacıları karşılayarak, “Mülteci olarak gelen soydaşlarımıza devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın talepleriyle Eskişehir’e yönlendirdiler. Burada Göç İdaresi İl Müdürümüzün de çok emekleri var bu olaylarda. Yurttaşlarımız, soydaşlarımız, ülkemize geliyorlar. Edirne’de, Kırklareli’nde de var. Şimdi de Eskişehir’e geldiler. Daha devamı da gelecek. Devamı geldikçe de sivil toplum kuruluşları olarak bizler de en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın İç İşleri Bakanımıza Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma Spor Kulübü olarak hepsine teşekkür ederiz. Bizler de dernek olarak birlik ve beraberlik içinde devam edeceğimizi bildirmek isterim” dedi.

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