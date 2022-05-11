Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin ikinci kafilesi de Elazığ’a geldi

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilerek Elazığ’a getirilen 180 Ahıska Türkü’nün ardından bugün 117 kişiden oluşan ikinci kafilede kente ulaştı.

Ukrayna’da devam eden savaşta mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, dün gece saat 20.10’da Elazığ’da getirilmişti. Devam eden tahliye işlemleriyle birlikte 117 kişilik ikinci kafile Elazığ Havalimanına iniş yaptı. Ahıska Türkleri, Elazığ Havalimanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve yetkililer tarafından karşılandı. Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılanmalarının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Çocuklar ise kadın astsubay ve polislerin ilgi odağı oldu. Ahıska Türkleri, Valilik koordinesinde diğer misafirler gibi Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

Elazığ’a yapılan tahliye de bugün ikinci uçağında da havalimanına indiğini belirten Vali Toraman, “Bu uçakla da 117 Ahıska Türkü soydaşımız Elazığ’a gelmiş oldu. Onları karşılamış olduk. İşlemlerini de bitirdikten sonra inşallah konaklayacakları yerlere naklini sağlayacağız. İmkanlar nispetinde tahliyeler devam edecektir. Bizde takibini yapacağız. Tekrardan bütün soydaşlarımıza Türkiye’ye memleketlerine hoş geldiniz diyoruz. Bir müddettir korku ve zorluklar içerisinde yaşıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin sona ermesi için yürütmüş olduğu çabalar ve gayretler umarız kısa sürede neticelenir. Bu bombardıman altında savaş altında mağdur ve zorda kalan soydaşlarımızın ülkemize tahliyesinde de büyük çaba gösteren gayret harcayan dışişleri bakanımıza, içişleri bakanımıza, Göç İdaresi Başkanlığına ve AFAD Başkanlığına teşekkür ederiz. Türkiye için güzel ve büyük bir başarı. Bu tahliyeler kolay bir mesele değil onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizde burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık” dedi.

Yolculuğun çok iyi geçtiğini belirten Ahıska Türkü vatandaşlarından Margize Abdulova, “Allah razı olsun. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Türk temsilcilerinden çok razıyız. Allah herkesten razı olsun. Bizleri kurtararak buraya getirdiler” ifadelerini kullandı.

Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür eden Ahıska Türkü Feride Abdulova, “Sağ olsun var olsun. Bizi o savaştan kurtararak buraya getirdi. İnşallah bundan sonra vatan sahibi oluruz. Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Bize çok iyi davrandılar. Vatan topraklarına ayak bastığımız için çok mutluyuz. Bizi burada umduğumuzdan da güzel karşıladılar. Hatta bir tanesi benim ilkokul arkadaşımla karşılaştım ve çok mutlu oldum. Vatanımıza ayak bastığımız için çok mutluyuz inşallah bundan sonra da öyle devam eder ve yüzümüz güler” diye konuştu.