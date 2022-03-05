Ukrayna’dan kedisiyle birlikte geldi

Ukrayna’dan otobüs ile günler süren yolculuğun ardından Türkiye’ye gelen Şamhal Tahirli, kedisini de yanında getirdi.

Sahibiyle Türkiye’ye gelen kedi kendisine verilen poğaçayı iştahla yedi.

Ukrayna’nın Harkov kentinden eşi ve kedisi ile gelen Tahirli 6 gün sonra Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kendim Azerbaycanlıyım Harkov şehrinden geliyorum. İnsanlar kötü durumda. Biz savaş başladıktan 6 gün sonra Türkiye’ye geldik” dedi.