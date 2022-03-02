banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''

Ukrayna’dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalan Türkler, yaşadıkları zorlukları anlatırken, hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı. Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, yakınlarını geride bırakmanın hüznünü yaşıyor.

Haberde İnsan 02.03.2022, 17:32
Ukrayna’dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalan Türkler, yaşadıkları zorlukları anlatırken, hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı. Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, yakınlarını geride bırakmanın hüznünü yaşıyor.

Ukrayna’nın Odessa kentinden yola çıkan ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen 2 otobüs Türk vatandaşı, Türkiye’ye varmanın mutluluğu yaşarken, savaşın içinde bıraktıkları akrabaları, arkadaşları ve komşuları için ise endişe duyuyor.

Ukrayna’nın Herson bölgesinden gelen Meryem Gölbaş, savaşın tüm kötü izlerine şahit olduklarını duygu dolu ifadelerle anlattı.

Yaşadıkları mahallede füze düştüğünü belirten Gölbaş, 5 gün boyunca top atışları, mermi sesleri ve çatışmaların bitmediğini söyledi.

“Elektrik, su, erzak sıkıntısı yaşadık”

Elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını ifade eden Gölbaş, “Erzak sıkıntımız çok fazlaydı. Halk olarak kendi imkânlarımız ve Tatar insanları olmasaydı daha fazla mağduriyet yaşayabilirdik. Diğer arkadaşlarımız gibi Herson bölgesindeydik. Çok üzgünüz. Çok fazla kişi mahsur kaldı sosyal medyalardan hepsine ulaşmaya çalıştık. Ukrayna’dan arkadaşlarımız vardı. Kırım ve Tatarımız vardı. Hepsini geride bıraktık. Buraya varmış olsak bile üzgünüz. Buralara Kendi imkânlarımızla geldik. Kendi imkânlarımızdan kastımız da araç bulsak bile yolları bilmediğimiz için yalvar yakar gelmeye çalıştık. Tarla yolundan geldiğimiz zaman küçük kulübe gibi bir yer vardı orada geceledik. Ondan sonra servislerimizi bekledik. Allah herkesten razı olsun. Diğer kalanlarda İnşallah bir an önce gelirler” diye konuştu.

“Romanya Sınır Kapısı’nda yoğunluk vardı”

Mıkolayiv’den Odessa’ya geçtiklerini söyleyen Mesut Özkes, “Bizi önce bir otobüsle Romanya sınır kapısına gönderdiler. Orada sıkıntılar vardı, kar yağıyordu yoğun bir izdiham vardı. Çoluk çocuk sefil bir haldeydi. Vapur açıktı. Normalde kamyon ve tır nakli yapan bir vapurdu onların arasından geçmek zorunda kaldık. Bu şekilde geçtik. Romanya’dan sonra bizi otobüsle Bulgaristan’a getirdiler. Ukrayna askerleri çok ilgilenmiyor. Orada ısınacağımız bir yer yoktu kar vardı saatlerce soğuğun altında bekledik. En çok sıkıntılı yer orasıydı. İnsanlar soğukta çok üşüdü ve dondu. İlk otobüs Kapıkule sınır kapısından giriş yaptı. Biz ikinci otobüstük. Üçüncü otobüs de yola çıkacaktı, ne zaman çıktı bilmiyorum” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18