Ukrayna’daki savaş nedeniyle Elazığ’a getirilen Ahıska Türkü öğrencinin hayalindeki meslek duygulandırdı

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Elazığ’a getirilen Ahıska Türk öğrenciler, eğitimlerine geçici barınma merkezinde oluşturulan sınıflarda devam ediyor. Burada bir öğrencinin kendisine sorulan ’Büyüyünce ne olmak istiyorsun?’ sorusuna, ’’Büyüyünce eczacı olmak istiyorum çünkü dünyada çok hasta insanlar var. Onları kurtarmak istiyorum ve yardımım dokunsun istiyorum’’ demesi duygulandırdı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Ukrayna’da mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri yapılmış bu çerçevede 2 bin 500 Ahıska Türkü Elazığ’a getirilerek deprem nedeniyle kurulan Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezine yerleştirilmişti. Zorunlu öğretim çağındaki bin Ahıska Türkü öğrenci için ise Elazığ Valiliği koordinesinde Geçici Barınma Merkezinde kurulan dersliklerde eğitimlerini sürdürüyor. Burada eğitim gören bir ortaokul öğrencisinin kendisine büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna, ’’Büyüyünce eczacı olmak istiyorum çünkü dünyada çok hasta insanlar var. Onları kurtarmak istiyorum ve yardımım dokunsun istiyorum’’ demesi duygulandırdı. Türkiye’de gördükleri eğitimi sevdiklerini dile getiren Elif Çakalova (13), ’’Ukrayna’nın Herson bölgesinden geldim. Şimdi Türkiye’de Elazığ’dayız, okuldayız. Normal okullarda hangi dersler varsa bizler de burada onu görüyoruz. Dersleri çok seviyorum öğretmenleri de. Onlar çok iyi anlatıyorlar. En çok sevdiğimiz ders İngilizce çünkü öğretmeni çok seviyorum ve çok güzel anlatıyor. Büyüyünce eczacı olmak istiyorum çünkü dünyada çok hasta insanlar var. Onları kurtarmak istiyorum ve yardımım dokunsun istiyorum” dedi.