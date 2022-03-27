Ukrayna’da yetimhanelerdeki 159 çocuk Türkiye’ye geldi

Rusya’nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna’da yetimhanelerde kalan 159’u yetim çocuk ve 26’sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik kafile, 3 saatlik yolcuğun ardından Polonya’dan uçakla Antalya’ya geldi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna’daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 159’u yetim çocuk ve 26’sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile, Polonya’dan 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Antalya’ya geldi. Çocukları havalimanı çıkışında Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Havalimanından kendilerini bekleyen dört otobüse binen çocuklar, ağırlanacakları otele geçecekler.

"Hem Türkiye’ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Bugün ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştirebiliriz çocukları. Hem Türkiye’ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı, bombalayabileceği şehirlerden gelecek. Ukrayna’da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve

burada rahatlar. Ukrayna’daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak. Çocuklar çok yorgunlar” dedi.

"Kendimizi Türkiye’de iyi hissediyoruz”

Ukraynalı Nikita, “Kendimizi iyi hissediyoruz. Ukrayna’dan Polonya’ya trenle gittik. 3 saat süren uçak yolcuğunun ardından Antalya’ya geldik. Kendimizi Türkiye’de iyi hissediyoruz” diye konuştu.