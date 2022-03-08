Ukrayna’da savaşın gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’da bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü savaşın gölgesinde kutlandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’tan bu yana devam eden saldırıları devam ederken, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü savaşın gölgesinde kutlandı. Savaş nedeniyle boşalan Odessa’da şehri terk etmeyenler eşlerine ve sevgililerine çiçek almak için çiçeklerin yolunu tutarken, sokaklarda hareketliliğin çok az olduğu görüldü.

Ukraynalı çiçekçi kadın yaptığı açıklamada, “Elbette, her yıl ki 8 Mart gibi değil, çünkü hala patlamalar duyabiliyoruz ama Tanrı’ya dua ediyoruz ve her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz. Tanrı’nın istediği gibi. Şimdilik bugün yaşıyoruz. Ailemizi güvende tutmaya çalışıyoruz. Çiçeklerimizi yetiştiriyoruz, geçinmek için satmak zorundayız. Şimdilik yaşıyoruz, inanıyoruz. Tanrı’nın izniyle savaş bitecektir” dedi.

Sevgilisine çiçek alan Ukraynalı adam ise, “Harkov’dan geldim buraya. Kız arkadaşıma çiçek aldım. Ülkem için endişeleniyorum ama zafer Ukrayna’nın. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.