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Ukrayna’da okuyan Türk öğrenci savaşın soğuk yüzünü anlattı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde üniversite eğitimi gören Balıkesirli Ahmet Korcan Gül, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasına günler kala ailesinin yaşadığı Işıklar Kırsal Mahallesi’ne döndü. Savaş öncesinde Ukrayna’daki durumu anlatan Ahmet Korcan Gül, savaşın patlamasının ardından Ukrayna’daki Türk ve Ukraynalı arkadaşlarından aldığı bilgileri paylaştı.

Haberde İnsan 26.02.2022, 10:58 26.02.2022, 11:12
Ukrayna’da okuyan Türk öğrenci savaşın soğuk yüzünü anlattı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde üniversite eğitimi gören Balıkesirli Ahmet Korcan Gül, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasına günler kala ailesinin yaşadığı Işıklar Kırsal Mahallesi’ne döndü. Savaş öncesinde Ukrayna’daki durumu anlatan Ahmet Korcan Gül, savaşın patlamasının ardından Ukrayna’daki Türk ve Ukraynalı arkadaşlarından aldığı bilgileri paylaştı.

Balıkesir’e dönmeden önce Ukrayna’da savaş söylemlerinin artmasıyla birlikte gerekli belgelerini konsolosluktan hazırlatan ve ailesinin yanına dönen Ahmet Korcan Gül, Ukrayna’daki durumu anlattı. Sabahın ilk saatlerine kadar Ukrayna’daki arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen Gül, Türk arkadaşlarının ülkeye dönmek için çeşitli mücadeleler verdiğini ifade etti. Ukrayna’da patlak veren savaş sonrasında birçok arkadaşının ülkeyi terk etmek için Polonya, Belarus ve Romanya sınırına doğru yola çıktıklarını belirten Ahmet Korcan Gül, Türkiye’ye dönmekte geç kalması durumunda kendisinin de şu an orada sıkıntı çekebileceğini kaydetti.

“Askerler evime geldi benim askerlik durumumu sordu”

Ukrayna Odessa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Ahmet Korcan Gül, “Ukrayna Odessa şehrinde eczacılık bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Olaylar başlamadan kısa bir süre önce buraya geldim. Ukrayna’da olaylar başlayınca ailem beni aradı. Dediler ki ‘herhangi bir savaş durumu olabilir, okul belgelerini ayarla.’ Bende okul belgelerimi ayarladım, Konsolosluktan öğrenci belgelerimi çıkarttım. O sırada evimde otururken askerler geldi. Bana ‘hangi ülkedensiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Askerlik durumunuz var mı?’ diye sordular. Bunlar üzerine sorular sordular. Ben de Türk vatandaşı olduğumu burada öğrenci olduğumu söyledim ve geri gittiler tabii. Giderken de bana ‘ülkemizde herhangi bir savaş durumu olabilir, dikkat ediniz’ dediler. Ben de olaylardan kısa bir süre önce hemen eşyalarımı topladım ve Balıkesir’e geldim” diye konuştu.

“Birçok arkadaşım kendi imkanlarıyla kaçmaya çalışıyor”

Balıkesir’e geldikten sonra Ukrayna’da kalan arkadaşlarından savaşla ilgili öğrendiklerini de anlatan Ahmet Korcan Gül, “Daha sonra Rusya’nın Lugansk ve Donetsk bölgesini tanıdığı söylendi ve olaylar patlak verdi. Şehirlerde birçok şehirde Odessa’da olsun, Harkov’da olsun, Sumi’de olsun arkadaşlarım vardı. Savaşın başladığını, jetlerin alçak uçuş yaptığını ve bombalandığını söylediler. Birçok arkadaşım kendi imkanlarıyla Moldova sınırına, Polonya sınırına ve Romanya sınırına kaçmaya başladı. Orada yaşayan Türklerin tahliye yapılacağı söyleniyor. Umarım arkadaşlarım bir zarar görmeden devletimiz en iyi şekilde bunu yapar. Endişeliyiz. Yani sivil halka saldırılıyor. Rusya sivil halka dikkat ettiğini söylüyorlar ama yani arkadaşlarım gerçekten çok korkuyorlar. Bu yüzden devletimizin her türlü imkanı sağlamasını istiyoruz. Ukraynalı arkadaşlarımdan bilgi aldığıma göre Ukraynalı çoğu halk savaş istemiyor, saldırmayacağız diyor. Sadece ülkemizi savunacağız diyor. Kendilerini korumak için nasıl diyeyim? Sığınaklar olsun, kiliseler olsun, metro olsun buralara sığınıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Eğitim hayatımızdan endişeliyiz”

Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başlaması sonrasında eğitimiyle ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiğini ifade eden Ahmet Korcan Gül, “Ben Ukrayna’dayken sıkıntılar sadece haber üzerineydi. Sonra ortalık kızışmaya, savaş söylentileri başladı. Savaşın patlamasıyla eğitim hayatımızla ilgili endişelerimiz var. 4 sene boyunca orada okudum ve bu saatten sonra nasıl bir eğitim hayatımız olacak? Orada devam mı edeceğiz yoksa Türkiye’ye transfer edilme şansımız var mı bilmiyorum” dedi.

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