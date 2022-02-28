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Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderilen yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı
Ankaralı bir vatandaşın Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı.
Haberde İnsan 28.02.2022, 20:43 28.02.2022, 21:14
Ankaralı bir vatandaşın Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı.
Ukrayna Büyükelçiliği, Ankaralı bir vatandaşın büyükelçilik binasına gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesajı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Duygulandıran mesajda, “Merhaba ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye’ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır” ifadeleri yer aldı.