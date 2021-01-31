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Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Afyonkarahisar’da bir kişi, psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen üfürükçü tarafından 11 bin TL dolandırıldı.

Haberde İnsan 31.01.2021, 23:06
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Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Afyonkarahisar’da bir kişi, psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen üfürükçü tarafından 11 bin TL dolandırıldı.

Şuhut ilçesinde uzun süredir psikolojik sorunları olan oğlu Uğur K.’yi (22) tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götüren baba Salim K., (61) iddiaya göre burada tedavi için başka bir servise gelen ve isminin sadece Niyazi olarak bildiği şahıs ile tanıştı. Baba Salim K., şahısla bir süre konuşarak oğlunun hastalığından bahsedince Niyazi isimli şahıs baba Salim K.’ya, Yaşar S., (48) Atakan isimli biri ile tanıştıracağını, onun kendisine yardımcı olacağını söyledi. Salim K., bunun üzerine Yaşar S. ile telefon üzerinden irtibata geçti. Yaşar S., Salim K.’nın oğlunun hastalığı hakkında bazı bilgiler aldıktan sonra kendisini birkaç gün içinde arayacağını söyledi. Telefon görüşmesinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra Yaşar S., Salim K.’yı tekrar arayarak 6 bin TL’si peşin 3 bin TL’si ise çocuk iyileştikten sonra verilmek üzere anlaştı. Salim K., şahsın söylediği 6 bin TL’yi çevresindeki insanlardan borç para bularak Yaşar S.’nin söylediği ve sonrasında Perihan U. isimli kadına ait olduğu anlaşılan banka hesabına yatırdı.

Mahkeme tutanaklarına geçen ifadeler akıllara durgunluk verdi

Yaşar S., Salim K.’ya oğlunun hastalığındaki cinlerin fazla olduğunu ve bu yüzden tedavinin uzun süreceğini, malzeme alınacağını söyleyip 3 bin TL daha istedi. Salim K. ise o kadar parasının olmadığını söyleyip aynı hesaba 2 bin 500 TL daha yatırdı. İddiaya göre, Yaşar S., bir süre sonra Salim K.’yı bir kez daha telefon ile arayıp sözde hocanın Şuhut ilçesine geleceğini ancak uçak bileti parası ve yol parası lazım olduğunu söyleyerek parça parça 2 bin 500 TL daha para yatırmasını istedi. Bunlara da inanan Salim K., yine aynı hesap numarasına belirtilen rakamları yatırarak beklemeye başladı. Bir süre sonra Yaşar S. ve üfürükçüden haber çıkmayınca Salim K., dolandırıldığını anlayarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Salim K.’nın şikayeti üzerine Antalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sonrasında ise mahkeme olaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Salim K., şimdi dosyanın Afyonkarahisar’da görülmeye başlamasını bekliyor.

“Denize düşen yılana sarılırmış”

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ve nasıl dolandırıldığını anlatan Salim K., “Denize düşen yılana sarılırmış. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı oğlumu Afyon Devlet Hastanesi’nde psikolojik bölümüne yatırdım. Orada bize dediler ‘Sandıklılı bir arkadaşın hastası varmış, iyi olmuş’. Bunlar 1 hafta sonra bize numarasını verdiler. Biz de orayı aradık Yaşar S. diye bir arkadaşla temasa geçtik biz. Yaşar S., bana dedi ki ‘ben hoca ile görüşeyim gerekli şeylerle ilgili bize yardımcı olur.’ Daha sonra Yaşar S., beni arayarak ‘ben hoca ile görüştüm bir miktar para istiyor. Bunu verirsen hoca ilgilenecek. 21 günde iyi olacağını’ söyledi. Bizden 6 bin lira para istedi biz de 6 bin lirayı yatırdık daha sonra bizi tekrar aradı ‘bize bu para yetmiyor 5 bin lira daha yatıracaksın’ dediler. Biz de düşündük taşındık ve sağa sola danışarak zaten paramız yoktu, benim de işim yok çalışamıyorum. Komşulardan altın aldık altınları biz bir buçuk milyara bozdurduk. Komşular şu anda borç olarak aldığımız altınları geri istiyorlar gücüm yok alamıyorum” dedi.

Varını yoğunu dolandırıcılara kaptıran Salim K., şimdi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Salim K.’nın oğlu Uğur K.’nın ise hastanede gördüğü tedavi sonrası durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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