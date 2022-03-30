Üçüz yavrulayan keçi aileyi sevince boğdu

Elazığ’da tek yavru bekledikleri keçi üçüz doğurunca sürü sahibi ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Sevimli oğlaklar aynı zamanda çocukların da maskotu haline geldi.

Merkeze bağlı Yalnız köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Şavak aşiretinden Şerif Şirin (34), 500 koyunun içerisine 3 sene önce bir tane keçi aldı. 3 senedir tek tek yavru veren keçi, bu sene üçüz getirdi. Her sene olduğu gibi bu sene de tek yavru bekleyen Şirin ailesi, üçüzleri görünce büyük sevinç yaşadı. 3 oğlak aynı zamanda çocuklarında maskotu haline geldi.

30 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Şerif Şirin, "Çocukluktan bu yana mesleğin içerisindeyiz. Keçimin bu üçüncü yavrulamasıdır. Şu ana kadar tek tek yavru getirirdi. İlk defa üçüz getirdiğini gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik. Ailecek ilgileniyoruz. Bu mesleği hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok sevindi. Biz bir tane bekliyorduk, 3 tane oldu. Çocuklar çok şaşırdı ve sevindi. Biz de elimizden geldiği müddetçe bakmaya çalışıyoruz” dedi.