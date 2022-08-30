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Üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Ordu’da doğdukları günden bu yana hiç ayrılmayan ve 2016 yılında bir kardeşlerini kaybeden üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 30.08.2022, 18:52
Ordu’da doğdukları günden bu yana hiç ayrılmayan ve 2016 yılında bir kardeşlerini kaybeden üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti.
Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi’nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıkları ile tanınan üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti. Uzun zamandır Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 92 yaşındaki Emriye Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2016 yılında üçüz ninelerden Hayriye Sar hayatını kaybetmişti. Emriye Sarı’nın vefatıyla üçüz ninelerden geriye Hacer Sarı kaldı. Emriye Sarı’nın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteğiyle üçüz ninelere ev yaptırılmıştı.
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