Ucuz kedi mamaları hayvan sağlığını tehdit ediyor

İçinde gerçek et yerine daha çok sakatat parçaları ve hayvan yağlarını içinde barındıran ucuz satılan kedi mamalarının fazla tüketildiğinde hayvan sağlığı açısından risk taşıdığı belirtiliyor.

Sokak kedilerini besleyen bazı vatandaşlar, ucuz bulduğu gerekçesiyle petshopların paketi 5 lira gibi fiyatlarda sattıkları mamaları tercih ediyor. Ucuza satılan kedi mamalarının içinde yüksek tahıl katkılı olmasıyla biliniyor. Fiyatıyla alım gücünü kolaylaştıran bu mamaları sıklıkla tüketen kediler, börek sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Eskişehir’de 15 senedir petshop işiyle uğraşan Mithat Ökmenler, ucuza satılan kedi mamalarının içinde et miktarının çok az olduğunu söyledi. Kaliteli mamaların içinde yüzde 95’e varan et olduğunu ve bunların ise fiyatlarının 100 L’ye kadar çıktığını anlatan Ökmenler, “Ucuz kedi mamalarıyla beslenen hayvan herhangi bir fayda sağlayamaz. Petshop işletmelerinin kapı önlerinde 5 liralık paketler halinde sattıkları kedi mamalarının içerinde et yok denecek kadar az. Gerçek et yerine daha çok sakatat parçaları ve hayvan yağlarını içinde barındırıyor. Bu mamalara örnek verecek olursam, cips düşünün, lezzetli, ama faydası yok ve aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu mamalar, kedilerde böbrek sorunları gibi hastalıklara yol açabilir. Kimi kedi mamaları yüzde 95 et içerikli. Tabii ki de o mamaların kilogram fiyatları 100 liraya kadar çıkıyor. Bu 5 liralık paketler halinde satılan kedi mamalarını genelde sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar tercih ediyor” diye konuştu.