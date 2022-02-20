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Ucuz hamburger yerken sağlığınızdan olmayın

Dünya genelinde fast food ürünleri arasında en fazla tüketilmekte olan ve daha ucuz olması için katkı maddeleri ile müşteriye sunulan bazı hamburgerler sağlığa zararlı olabiliyor. Sakarya’da et mangal restoran işletmeciliği sektöründe hizmet veren Enes Baytar, iyi bir hamburgerin ‘püf nokta’larını anlattı.

Haberde İnsan 20.02.2022, 11:08
Ucuz hamburger yerken sağlığınızdan olmayın

Dünya genelinde fast food ürünleri arasında en fazla tüketilmekte olan ve daha ucuz olması için katkı maddeleri ile müşteriye sunulan bazı hamburgerler sağlığa zararlı olabiliyor. Sakarya’da et mangal restoran işletmeciliği sektöründe hizmet veren Enes Baytar, iyi bir hamburgerin ‘püf nokta’larını anlattı.

İçerisindeki eti, peyniri, domatesi, marulu ve turşusuyla ağızları sulandıran iyi bir hamburger yemek isteyenlerin ilk tercihi katkısız yüzde 100 dana eti oluyor. Ucuzluk ve pahalılıklarına göre değişkenlik gösteren hamburgerlerde sadelik ve organiklik lezzeti ön plana çıkarıyor. Sakarya’da et mangal restoran işletmeciliği yapan ve hamburgerlerinin lezzeti ile ön plana çıkmayı başaran Enes Baytar, en fazla tüketilmekte olan fast food ürünlerinin başında gelen hamburgerin yapım aşaması hakkında bilgiler verdi.

İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, kendi çiftliklerinde besledikleri hayvanları tamamen helal kesim sertifikası ile kesip kaliteli ortamda en lezzetli şekilde müşterilerine sunuyor. Kalitesinden de ödün vermeyen işletmede lezzetiyle ön plana çıkan hamburgerler ise müşterilerin ilk tercihi oluyor. İşletmenin şefi Enes Baytar, iyi bir hamburgerin nasıl yapıldığının ve nasıl anlaşıldığının ‘püf noktalarını’ paylaştı. Baytar, ucuzluk ve pahalılıklarına göre değişkenlik gösteren hamburgerlerde sadelik ve organik malzemelerin kullanılmasının lezzeti ön plana çıkarttığını vurguladı. Son zamanlarda ülkede fast food işletmelerinin çoğaldığını söyleyen Baytar, ucuz olabilmesi için içerisine katkı maddesi konulan bazı hamburgerlerin insan sağlığını etkilediğini de dile getirdi.

“Katkı maddeleri ile birlikte sağlığa zararı da artıyor”

Ucuz ve pahalı hamburgerler arasındaki farklar hakkında bilgi veren Baytar, “Fiyatı ucuz ve pahalı hamburgerler arasında fark vardır. Fiyatı ucuz olan hamburgerlerimizde tamamen sağlıksız diyemeyiz fakat içerisindeki et miktarı düşük olabiliyor ve bundan dolayı ucuz olabilir. Fiyatının ucuzlaması için yüzde 100 dana eti miktarının azaltılıp, içerisine farklı katkı maddeleri konulabiliyor. Tabii bu bizim istemediğimiz bir durum. Onun için fiyatı pahalı olan hamburgerlerimizin gramajı yüksek ve lezzeti de daha yüksek seviyede olabilir. Hamburgerlerin ucuz olanlarına ister istemez dikkat edilmesi gerekiliyor. Tabii ki ucuz hamburger kesinlikle sağlığa zararlı diyemeyiz. Ancak hamburgerleri daha ucuza satabilmek için içerisine konulan katkı maddeleri ile birlikte sağlığa zararı da artıyor” dedi.

“Dış görünüşünden hamburgerin güzelliğini anlayabiliriz”

İyi bir hamburgerin dış görünüşünden de anlaşılabileceğini belirten Enes Baytar, “Dış görünüşünden aslında hamburgerin güzelliğini anlayabiliriz. Hamburgerimizin güzel olabilmesi için köftenin yüzde 100 dana etinden olması gerekiyor ve ekmeğimizin ev yapımı hamburger ekmeği kıvamında olması gerekiyor. İkisi de birleşince doğal ve lezzetli hale gelebiliyor hamburgerimiz” diye konuştu.

“Restoran ve ev yapımı hamburger arasındaki fark”

Restoran ve evlerde yapılan hamburgerler arasındaki farkları söyleyen Baytar, “Restoranda sürekli aynı hamburgerler yapıldığı için reçeteli ve stabil lezzet haline geliyor. Ancak bu durum ev yapımı hamburgerler için geçerli olmayabiliyor. Fakat restoranda yaptığımız hamburgerler, ızgara ve ekipman farklılığı dolayısı ile ev yapımı hamburgerlere göre biraz daha güzel olabilir diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Dana yağı miktarının yüzdelik olarak dengeli olması köftenin lezzetini verir”

Bir hamburgerin lezzetli olması için yapılması gerekenleri aktaran Baytar, “Lezzetli ve güzel bir hamburgerin yapılabilmesi için dana etinin içerisindeki karışım, dana eti ve dana yağ oranı ile hamburger ekmeğinin başarılı olması gerekir. En önemli noktası; hamburger köftesinin içerisindeki dana eti ve dana yağı miktarının yüzdelik olarak dengeli olması aslında köftenin lezzetini verir. Bizim istediğimiz oran yaklaşık yüzde 30 yağlı köftedir. Bu oran hamburger köftemizin lezzetli olmasını sağlar. Hamburger ekmeğimizin ise içerisindeki unumuz ve mayamızın kalitesi önemli bir unsur” ifadelerini kullandı.

"Hamburgerin pişimi için kullanılacak ekipman çok önemli"

İyi bir hamburger yapımının püf noktalarına değinen Baytar, “Hamburgerin pişimi için kullanılacak ekipman çok önemli. Ekipmanın ısı ayarı çok iyi olması gerekiyor. Bizim tavsiye ettiğimiz ısı ayarı yaklaşık 180-200 derece arasında. Onun haricinde hamburger köftemizi çok fazla pişirip kurutmamamız gerekiyor. Etimizin içerisindeki su miktarını hissetmemiz, lezzetli hale gelebilmesi için çok fazla kurutmadan pişirmemiz gerekiyor. Onun haricinde hamburger köftesinin üzerinde kullandığımız burger peyniri de kaliteli ve lezzetli olması gerekiyor ki köfte ile uyumlu hale gelip ortaya lezzetli bir hamburger çıksın diyebiliriz” diye konuştu.

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