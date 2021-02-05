Ucuz ayakkabılar, mesleği bitirdi

Ucuz ve kalitesiz ayakkabı imalatı bir zamanların gözde mesleğini ayakkabı tamirciliğini bitirme noktasına getirdi.

Tokat’ta, Behzat Caddesinde Semih Ateşli (60), 14 yıl ayakkabı imalatı yaptıktan sonra 36 yıldır ayakkabı tamircisi olarak mesleğini sürdürüyor. 3 çocuğunu üniversitede okutarak mesleğinden geçimini sağlayan Ateşli, her geçen gün ayakkabı tamirine ilginin azaldığını söyledi. Bir zamanlar 3 kişi çalışırken çırak bulamaz duruma geldiklerini belirten Ateşli, ucuz ayakkabı imalatının ayakkabı tamirciliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

“Herkes yenisini alıp giyecek, eskiyince atacak”

Fabrika imalatıyla yapılan ayakkabıların artması sonucu insanların artık ayakkabısını tamire getirmediğini ifade eden Ateşli, “Bu işe 7 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Hem okudum orada liseyi bitirdim. Okul çıkışlarında ve yaz tatillerinde bu işi yaptım. Hem babama yardım ettim, hem meslek sahibi oldum. Ama artık bu meslek bitmek üzere. Çırak da yetiştiremiyorsun. Bizden sonra bu meslek tamamen bitmiş olacak. Herkes yenisini alıp giyecek, eskiyince atacak bir yenisini daha alıp giyecek” dedi.