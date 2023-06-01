Uçurtmalar uçtu, çocuklar yıl sonu yorgunluklarını attı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde geleneksel uçurtma şenliğinin ikincisi düzenlendi. Öğrenciler yıl sonu yorgunluklarını attı.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde 2.’si düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğine çok sayıda öğrenci, öğretmen ve kurum amirleri katıldı. Program; Uzundere Kaymakamlığı, Uzundere Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TKDK ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu derneği tarafından düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yeşil Beceriler Projesi çerçevesinde gençlere doğa sevgisi aşılamak, öğrencilerin yıl sonu yorgunluklarını atmasını ve sınav öncesi motivasyonlarını artırmak amacıyla da düzenlenen program, 400 kişiyle Uzundere Bilgi Evinde gerçekleşti.

Projenin fikir öncüsü gençlik merkezi lideri Hilal Yücel, "Gençlerin ve çocukların yıl sonu yorgunluklarını atması için düzenlediğimiz program tiyatro, müzikli eğitici dans gösterisi, uçurtma gibi etkinlikler düzenledik, çok eğlenceli geçti" dedi.