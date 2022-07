Ücretsiz kıyma çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Zonguldak’ta 23 yıldır esnaflık yapan Necmi Akgül, her sene ücretsiz kıyma çekme geleneğini bu yıl da sürdürünce marketin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kent merkezinde 23 yıldır esnaflık yapan Necmi Akgül, her yıl Kurban Bayramı’nda ücretsiz olarak kıyma çekme hizmeti veriyor. Akgül’ün ücretsiz kıyma çektiğini duyan herkes markete akın ediyor. Aynı geleneğin bu yıl da sürmesiyle birlikte vatandaşlar markete akın etti. Kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, kıyma çekmek için sıraya girerek, bedava olan bu hizmetten yararlandı. Market sahibi Necmi Akgün, kıyma taşıma sırasında poşeti kopan bazı vatandaşlara ise ücretsiz poşet desteği verdi.

Kurban etlerini ücretsiz olarak çekmenin görevleri olduğunu ifade eden Necmi Akgül, “Vatandaşımızın bizim her zaman kendine yapılan iyiliklerden, kötülüklerden haberi olur. Türk halkı çok bilinçlidir. Kendisi ile ilgili en küçük bir iyiliği kendisine bir minnet bilir, borç bilir. Biz de bu halk bizi 23 yıldır marketimizi ayakta tuttuğu için onların kurban etlerini Kurban Bayramı’nda ücretsiz olarak çekmek görevimiz olduğu için vatandaşlarımıza her yıl bedava olarak çekiyoruz. Vatandaşımız da, bizler de yaptığımız hizmetten memnunuz. Böylece 16 yoldur et çekme işimiz devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmiyoruz. Bazen vatandaşımızın poşetleri patlıyor, onları bile ücretsiz olarak veriyoruz. Her sene yoğunluk gitgide artıyor. İnsanlar bizim ücretsiz çektiğimizi seneden seneye duyuyor” dedi.