Uçaklara olan hayranlığını maketlere döktü

Eskişehir’de çocukluğundan beri havacılığa ilgi duyan Gültekin Kuralay, emekli olduktan sonra sevgisini yaptığı uçak maketlerle yansıttı.

Havacılık denince akla ilk gelen şehirlerden olan Eskişehir’de doğan Gültekin Kuralay, çocukluğundan beri bu alana karşı özel bir ilgi duyuyor. Uzun yıllar maliye alanında çalıştıktan sonra 2019 yılında emekli olan 56 yaşındaki Kuralay, havacılığa olan bu merakını yaptığı maketlerle ifade ediyor. Özellikle Türk mühendislerin yaptığı ve uçurduğu uçakları maketler haline getiren Kuralay, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’a olan hayranlığını da her fırsatta dile getiriyor.

Uçak maketlerini yaparken atıl kasa parçalarını kullanıyor

Küçük yaşlardayken evlerinin çatısına çıkıp uçakları izlediklerini anlatan Gültekin Kuralay, daha o zamanlardan beri uçaklara ve genel olarak havacılığa karşı bir ilgisinin oluştuğunu aktardı. Yaklaşık 30 yıl boyunca memurluk yaptığını belirten Kuralay, “Emekli olduktan sonra uçaklara olan ilgimi hobiye çevirdim. Üç senedir de bu hobiyle uğraşıyorum. Atıl olan sandıkları toplayarak bunları kesiyor ve uçak haline getiriyorum. Araştırma yapıyorum. İnternet bu konuda bize büyük bir örnek oluyor. Oradaki çizimlerin ölçülerini kendime göre büyütüyorum. Daha sonra kesip boyuyorum. Kimi zaman da boyamayıp yapıştırıp bu hale getiriyorum” diye konuştu.

“Vecihi Hürkuş benim için büyük bir insan, uçaklarına bayılıyorum”

Yaptığı maketlerinden bahseden Kuralay, genellikle cumhuriyet tarihinin ilk uçaklarını tercih ettiğini belirtti. Türk mühendis ve pilot Vecihi Hürkuş’un uçaklarına büyük ilgi duyduğunu ve onları maket haline getirdiğini kaydeden Kuralay, “İnternette uçaklarla ilgili araştırmalarımı yaparken, tayyarelere baktığımda hepsinin bir amaç için yapıldığı veya alındığı gözüme çarptı. İlklerden başlamak istedim. Örneğin Nuri Demirağ’ın Nu.D.36’sı ve Selahattin Reşit Alan’ın yaptığı M.M.V-1 uçağı ilk yapılan uçaklardan. Hatta mühendisimiz yaptığı uçakta şehit olmuş, Allah rahmet eylesin. Vecihi Hürkuş’a hayranım. Bir pilot, mühendis ve girişimci olarak havacılığın öncülerinden birisi. Kendisini takdir ediyorum, ruhu şad olsun. Büyük bir insan benim için. Uçaklarına da bayılıyorum ve yapıyorum. En beğendiğim uçak modelleri onunkiler. Onun yaptığı uçak modellerinden 3 tanesini kendime yaptım. İnşallah milli muharebe uçağımız üretildiğinde onu da yapmak isterim” dedi.

“Ticari amacım yok, eşe dosta hediye ediyorum”

Hazırlamasının birkaç gününü aldığı maketleri satmak gibi bir amacı olmadığını dile getiren Kuralay, genellikle hediye ettiğini ifade etti. Ticari olarak düşündüğünde bu hobiden yeteri kadar keyif alamayacağını düşünen Kuralay, şöyle konuştu:

“Ticari amacım yok, eşe dosta veriyorum. Elliye yakın eşe dosta, çocukları da dâhil olmak üzere verdim. Hepsi mutlular, seviniyorlar. On tane işletmeye hediye ettim, oralarda sergileniyor uçaklarım. Ben de mutlu oluyorum bu şekilde. Ticari olarak yap diyenler var, ama ben öyle yapmak istemiyorum. Çünkü o zaman keyif almayacağımı düşünüyorum. Sanırım bu şekilde devam edecek.”