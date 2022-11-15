Üç çocuk babasının akülü tekerlekli sandalye sevinci

Yaşadığı bir kaza sonrası engelli duruma düşerek eve hapsolan üç çocuk babası Mahmut Geçgel, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yaşadığı bir kaza sonrası her iki bacağını da kullanamayan Şanlıurfalı Mahmut Geçgel, engeli sebebiyle hapsolduğu evden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla kurtuldu. Geçgel’e akülü aracı teslim edilerek bir engelli vatandaşın daha mutlu olması sağlandı. Beyazgül, Eyyübiye ilçesi Hacı Bayram Mahallesi 3330. Sokak’ta ikamet eden Mahmut Geçgel’in akülü araç talebini geri çevirmedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Geçgel’in mutluluğu gözlerinden okundu.

Yaşadığı bir kaza sonrası bacaklarını kullanamayan ve yaklaşık 3 aydır evden dışarıya çıkamayan 3 çocuk babası bedensel engelli Mahmut Geçgel, eşinin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Yüzde 83 bedensel engeli bulunan Geçgel, uzun bir süredir bir odaya mahkum kaldığını belirterek, Başkan Beyazgül’e akülü araç taleplerini geri çevirmediği için teşekkür etti.

Eşi ve kardeşinin destekleriyle akülü sandalyeye oturtulan Mahmut Geçgel, çocuklarını da kucağına alarak, “Yaklaşık 3 aydır evin içindeyim, dışarıya çıkamıyorum. İki kişi beni kaldırarak buraya çıkarıyor. Bundan sonra Allah’ın sayesinde, Başkanımızın sayesinde dışarıya çıkacağım, gezip dolaşacağım. Allah, Başkanımızdan razı olsun” ifadelerini kullandı.