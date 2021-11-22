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Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor

Konya’da Osmanlı döneminde inşa edilen 3 asırlık tarihi taş fırını işleten 3 kardeş, 27 senedir geleneksel yöntemlerle ekmek yapıyor.

Haberde İnsan 22.11.2021, 12:28
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor

Konya’da Osmanlı döneminde inşa edilen 3 asırlık tarihi taş fırını işleten 3 kardeş, 27 senedir geleneksel yöntemlerle ekmek yapıyor.

Konya’da 339 yıl önce Osmanlı döneminde Vezir Ahmet Muhasip Paşa tarafından yaptırılan Kılıçaslan Meydanında bulunan tarihi taş fırını günümüzde Hüseyin Mısırlılar ve 2 kardeşi işletiyor. Üç kardeş, geleneksel yöntemlerle ekşi mayalı ekmek yapıyor. Günün ilk saatlerinde sıcak ve geleneksel lezzetlere uygun ekmekler müşterilere sunulmak üzere fırından çıkartılıyor.

“Biz bu fırında 6 kuşağız”

1682 yılında yapılmış taş ekmek fırınını iş yeri olarak kullandıklarını anlatan Hüseyin Mısırlılar, “Şimdi biz devam ettiriyoruz çalışmayı burada. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. 3 kardeş bu fırını çalıştırmaya devam ediyoruz. Belediyemiz sağ olsun bize her konuda yardımcı oluyor. Fırınımızın tadilatını, tamiratını da yapıyor herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Biz 6. kuşağız burada. Dedelerimiz dahi fırın ve ekmekçilikle uğraşıyordu. Bizden sonrakiler yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama onlar da şu anda ekmek üzerine çalışıyorlar” dedi.

“Yıllardır babamızdan gördüğümüz şekilde devam ediyoruz”

Ekmek hamuruna hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarını anlatan Hüseyin Mısırlılar, “Biz de öncelikle lezzet önemli. Müşterilerimiz lezzete bakıyor. Çünkü ekşi mayalı, katkı kesinlikle kullanmıyoruz, normal tuz kullanırız. Biz yıllardır babamızdan gördüğümüz şekilde devam ediyoruz. Bize babamız nasıl gösterdiyse mesleği biz o şekilde devam ediyoruz. Müşterilerimiz de memnun. Onlar memnun olduğu müddetçe biz de memnunuz” diye konuştu.

Çok sayıda ekmek çeşidinin olduğunu ancak burada sınırlı olarak yaptıklarını anlatan Mısırlılar, “Tava ekmeklerimiz, cevizli, haşhaşlı ekmeğimiz var. Ekmek çeşidi aslında çok. Her türlü ekmeği yaparız ama burada alanımız ve fırınımız yeterli olmadığı için fazla ürün yapamıyoruz. Şu anda 20 çeşit ekmek yapıyoruz. Çavdarlı, yulaf, arpa, tam buğday, mısır ekmekleri üretiyoruz. Çay gevreği de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Her gün sabah sıcak ekmek almaya gelen Fuat Malkonlu, “10 sene oldu mu bilmiyorum ama devamlı buradan alıyorum ekmeği. Lezzeti ve damak tadı güzel oluyor. Ben Konya’da olduğum sürece her gün geliyorum. Köye giderken de toplu alıp gidiyorum” dedi.

Ekmeğin bayatlama yönünde de diğer ekmeklere göre daha dayanıklı olduğunu söyleyen müşterilerden Hulusi Çiçek de "Çabuk bayatlamıyor. Diğer ekmeklere göre lezzetli. Yaklaşık 10 senedir buradan ekmek alıyorum. Daha evvel başka yerde satış yerleri vardı, oradan alıyordum. Orası kapandıktan sonra buradan alıyorum” ifadelerini kullandı.

Sürekli ekmeği buradan aldığını ifade eden Mehmet Sütçü, “Buranın ekmeğini katkısız olduğu için tercih ediyorum, devamlı buradan alıyorum. Çok güzel, lezzetli, her gün buradan alıyorum” diye konuştu.

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