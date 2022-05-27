Tuzluca’da "Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde "3. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Buzağı, Kuzu Ve Oğlak Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Tuzluca Belediye meydanında düzenlenen yarışmaya buzağı, kuzu ve oğlak yetiştiricileri katıldı. Yetiştiriciler hayvanlarının birinci olması için hayvanlarını süsleyerek yarışmaya katıldı. Üreticiler hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi. Hayvancılığın teşvik ve önemini vurgulamak adına yapılan yarışmada Buzağı yarışmasında Aykut Elarslan’a ait buzağı birinci olurken kuzu yarışmasında Naim Serin birinci, oğlak yarışmasında Yaşar Dalaş’ın oğlağı birinci oldu.

Buzağı birinci olan Aykut Elaslan, mutlu olduğunu söyleyerek, "Ben bir yetiştiriciyim. Danama sevgimi veriyorum. Buzağım birinci oldu, jüri üyesine teşekkür ederim, bu da benim ödülüm" dedi.

Dereceye giren buzağı, oğlak ve kuzulara ödülleri verildi. Yapılan yarışmanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.