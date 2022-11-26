Tuzla’nın özel çocuklarına kaybolma ihtimaline karşı sevgi izi dövmesi yapıldı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan dezavantajlı çocuklar ve yetişkinlerin bileklerine kaybolmaları halinde daha kolay bulunabilmeleri için sevgi izi dövmesi yapıldı. Özel çocuğun kaybolması durumunda kolundaki dövmeden ailesine ulaşılabiliyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın kapı kapı gezen 5 bin kadın gönüllüsü sayesinde Tuzla’da yaşayan tüm dezavantajlı çocuklar ve yetişkinlerin ihtiyaçları yıl boyunca takip edilerek gideriliyor. Dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçları giderilirken, kaybolmaları halinde kolay bulunabilmeleri için de özel bir uygulama yapılıyor. Bu çerçevede üçüncüsü düzenlenen programda dezavantajlı çocuklara ve yetişkinlerin bileklerine sevgi izi dövmesi yapıldı. Proje çerçevesinde özel çocukların kollarına 5 haneli bir numara işleniyor ve özel çocuğun aile bilgileri de sisteme kaydediliyor. Özel çocuğun kaybolması durumunda koluna işli dövmeden ailesine ulaşılabiliyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, özel çocukları yalnız bırakmayarak yanlarında oldu. Çocuklar Başkan Yazıcı’ya sarılarak mutluluklarını gösterdiler.

“Özel çocuklarımızın anne ve babalarının yüklerini paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz”

Programda açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, “Sevgi izi programımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Bugüne kadar 100 çocuğa sevgi izi dövmesi yaptık. Onların başına gelebilecek herhangi bir olağanüstü durumda, emniyet güçleri ile birlikte bulabileceğimiz, ailelerin stres veya sıkıntı yaşamadan, onlara ulaşabilecekleri bir iz yapıyoruz. Bu programla birlikte biz Gönül Elleri Çarşısı’nda 100’e yakın çocuğumuza bu şekilde ulaşmış oluyorlar. 5 bin Kadın Kent Gönüllüsü ile beraber, Özel Çocuklar Komisyonu’ndaki gönüllü hanımefendilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile birlikte yaşamlarını süren, onlardan hiçbir şeyini esirgemeyen, onlarla birlikte yaşayan annelere ve babalara Allah yardım etsin. Biz de onlarla birlikte bu sevgiyi, onların çocuklarını onlarla birlikte büyütmeye ve paylaşarak yüklerini azaltmaya çalışıyoruz. Bu sevgi izi projesine ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

“Özel çocuklarımızın mutlulukları kadar güvenlikleri de çok önemli”

Dr. Fatma Yazıcı ise, “Biz Gönül Elleri Çarşısı olarak ailelerimizin yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek, eğitmek ve güvenliklerini sağlamak adına bir takım projeler geliştiriyoruz. Bu proje de onlardan bir tanesi. Mutlulukları kadar güvenlikleri de çok önemli” dedi.