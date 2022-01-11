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Tuzla’da beyaz baston görme engelliler haftası programı düzenlendi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programda Tuzlalı dezavantajlı vatandaşlar bir araya geldi. Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen’in sahne aldığı gecenin en unutulmaz anı Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’nın dezavantajlı çocuklar ile birlikte oyun havası oynaması oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Görme engelli ya da engelli olmak önemli değil, önemli olan yüreklerin ve gönüllülerin engelli olmamasıdır. Biz böyle bir gelecek için hep birlikte Tuzla’da yüreklerimizi tokuşturuyoruz” dedi.

Haberde İnsan 11.01.2022, 10:49
Tuzla’da beyaz baston görme engelliler haftası programı düzenlendi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programda Tuzlalı dezavantajlı vatandaşlar bir araya geldi. Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen’in sahne aldığı gecenin en unutulmaz anı Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’nın dezavantajlı çocuklar ile birlikte oyun havası oynaması oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Görme engelli ya da engelli olmak önemli değil, önemli olan yüreklerin ve gönüllülerin engelli olmamasıdır. Biz böyle bir gelecek için hep birlikte Tuzla’da yüreklerimizi tokuşturuyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle özel bir program düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte takipleri Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı. Düzenlenen tören, tamamı görme engelli sanatçılardan oluşan tiyatro gösterisi ile başladı ve Tuzla Belediyesi Engelsiz Müzik Korosu ile devam etti. Program Görme Engelli Müzisyen Bilal Göregen’in sahne performansı ile tamamlandı. Bilal Göregen’in sahne performansı sırasında Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, dezavantajlı çocuklar ile birlikte oyun havası oynayarak halay çektiler. O keyifli anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Ayrıca, programda Görme Engelli Ressam Eşref Armağan’ın sergisi de yer aldı. Program sonunda ise, Tuzlalı görme engelli vatandaşlara beyaz baston dağıtıldı.

“Hep birlikte yüreklerimizi tokuşturuyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 365 gün olduğu gibi Tuzla’da bu haftayı da görme engelli vatandaşlarımız için özel etkinlik yapıyoruz. Bugün Gönül Elleri Çarşımızdaki kadın kent gönüllüleri ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmaları 365 gün takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘Engelsiz Türkiye’ projelerine biz de ‘Engelsiz Tuzla’ projelerimiz ile elimizden gelen bütün katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2022 yılından itibaren engellilerimiz için getirmiş olduğu haklar ile birlikte toplumda sosyalleşmeleri, daha aktif olmaları açısından bizler de yaptığı çalışmalar ile onlarla birlikte geleceğimizi çizmeye çalışıyoruz. Biz onları seviyoruz. Görme engelli ya da engelli olmak önemli değil, önemli olan yüreklerin ve gönüllülerin engelli olmamasıdır. Biz böyle bir gelecek için hep birlikte Tuzla’da yüreklerimizi tokuşturuyoruz” dedi.

“Gönül dostu, engelli dostu belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum”

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram,” Şadi Başkanımıza Tuzla’da engelli vatandaşlarımız için yapmış olduğu katkılardan dolayı gönül dostu engelli dostu belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine eşi Fatma Hanım, Gönül Elleri Çarşısı ile birlikte gönüllere hitap etti. Kendisine ve ekibine müteşekkiriz. İnşallah, 7-14 Ocak gönül gözü ve gönül dünyası açık olan kardeşlerimiz için güzel bir hafta olur. Burada güzel tartışmalar ile 2022-2023-2024 yılları için Beyaz Bastonlu kardeşlerimizin sorunlarını bir bir gidermiş oluruz” dedi.

“Hayatın önündeki engelleri kaldırmak için ant ettik”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı,” Bugün 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası nedeniyle bir aradayız. Biz özel çocuklarımız ve engellilerimiz ile her alanda birlikteyiz. Gönül Elleri Çarşısı olarak hayatın önündeki engelleri kaldırmaya ant ettik. Gönüllü kadınlarımız ile birlikte 12 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Bugün de görme engelli vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Onlarla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti” dedi.

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