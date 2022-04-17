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Tuzla’da 30 yıllık gelenek: Yetim ve öksüz çocuklar aynı sofrada buluştu

Tuzla’da yetim ve öksüz çocuklar aynı sofra etrafında buluştu. Tuzla’da gelenek haline gelen “Bizim Çocuklarımız” iftar programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 30 yıllık geleneği devam ettirdiklerini ifade ederek, “Aynı sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, ihtiyaçlarımızı, soframızı paylaşıyoruz. Aslında biz burada en önemlisi yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.

Haberde İnsan 17.04.2022, 15:44
Tuzla’da 30 yıllık gelenek: Yetim ve öksüz çocuklar aynı sofrada buluştu

Tuzla’da yetim ve öksüz çocuklar aynı sofra etrafında buluştu. Tuzla’da gelenek haline gelen “Bizim Çocuklarımız” iftar programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 30 yıllık geleneği devam ettirdiklerini ifade ederek, “Aynı sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, ihtiyaçlarımızı, soframızı paylaşıyoruz. Aslında biz burada en önemlisi yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından 30 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Bizim Çocuklar ile İftar’ programı Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte çok sayıda yetim ve öksüz çocuk katıldı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan çocuklar iftar programı öncesinde Tuzla Belediyesi Ramazan Karavanı eşliğinde kukla ve illüzyon gösterileri ile eğlendiler. İftar sonrasında ise protokol, tek tek masaları gezerek çocuklar ile kısa sohbetler etti. Ayrıca Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı’na bağışta bulunan yardımseverlere hediye paketi takdim etti.

“Pandemi sonrasında iftar sofralarında buluşabiliyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Değerlerimiz çok büyük. Biz öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki, böylesine güzel sofralarda Rabbim bizlere buluşmayı nasip ediyor. Öncelikle Ramazan’ınızı tebrik ediyorum. Rabbim 2 yıllık bir pandemi sonrasında bizleri aynı masalarda buluşmayı nasip etti. 2 yıllık pandemi döneminde hayatımız değişti, yaşam tarzımız değişti. Eğitimden sağlığa, iletişimden alışverişe kadar her şey değişti. Dolayısı ile buluşmalarımız ve organizasyonlarımız da değişti. Ramazan’daki iftar sofralarımızı yapamamıştık, şimdi artık pandemi sonrasında yeni normalleşme ile iftar sofralarında buluşabiliyoruz” dedi.

“Yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz”

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinen Başkan Yazıcı, “Allah’ın (cc) Kur’an-ı Kerim’de bize emrettiği ve Peygamber Efendimizin sünnetinde bize daima söylemiş olduğu her zaman vermek, yardımlaşmak, paylaşmak ve dayanışmak çok kıymetlidir. Öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki Peygamber Efendimiz bir yetimdi ve öyle bir medeniyet ortaya koydu ki yetimin başını okşayan bütün herkese belki de ettiği dualar ile beraber bizi de bugünlere kavuşturdu. Aslında toplumda yapılması gereken, en önemli yapılması gereken şey, iyilik yapmayı, yardım etmeyi, dayanışmayı ve tüm toplumdaki unsurların bazen bizim de bir gülüşe, bir sevgiye bir iyiliğe ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde aslında toplumdaki herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu iyi düşünerek bizim birbirimizle çok ciddi dayanışmamız lazım. Ramazan bu vesilelerden bir tanesi. Aynı sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, ihtiyaçlarımızı soframızı paylaşıyoruz ama aslında biz burada en önemlisi yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz” diye konuştu.

“Beni en çok bir çocuğun gülümsemesi mutlu eder”

Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise, “Bana sorsalar ki dünyada sizi en çok ne mutlu eder diye. Bu sorunun bende tek cevabı vardır. Bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir. Bunun tam tersi de geçerlidir. En fazla ne üzer diye sorsalar bir çocuğun mahzun olması, üzüntülü olması ve üzgün olmasıdır. O yüzden hele hele bu çocuk yetim, öksüzse, bu çocuğun üzgün olması bir toplumun en büyük vebalidir, en büyük üzüntüsü ve sıkıntısıdır” dedi.

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