Turnuvada birinci olan takımdan anlamlı bağış

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yedisu Voleybol Gençlik Turnuvası final maçında birinci olan Jandarma Komando Spor örnek bir davranış sergileyerek kazandıkları ödülü hasta çocuklara bağışladı.

10 takımın yer aldığı Voleybol Gençlik Turnuvasında final maçını Kaymakam Furkan Başar, eşi Şeyma Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Göktaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Final maçında Çerme Spor takımını setlerde 3-1 yenerek şampiyon olan Jandarma Komando Spor takımı şampiyonluk kupasını Kaymakam Başar’ın elinden aldı. Dereceye giren takımlara Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen ve İlçe Jandarma Komutanı Emre Cihan Ateş tarafından kupa ve madalyaları verildi. Turnuvada 1. olan Jandarma Komando Spor, 6 bin liralık para ödülünü SMA hastalarına bağışlarken, 2. olan Çerme Spor ise 3 bin liralık para ödülünü Yedisu ÇPAL öğrencilerine hediye etti.

Kaymakam Furkan Başar, ’’Kaymakamlığımızın himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde organize edilen voleybol turnuvası güzel maçlara sahne oldu. Yaklaşık 40 gün devam eden turnuva maçlarını, zaman zaman halkımızla birlikte tribünden izledik. Final maçında şampiyon olan Jandarma Komando Spor takımını tebrik ediyorum. İlçemizde birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla düzenlenen bu turnuva sayesinde kardeşçe güzel maçlar izledik. Bu tür spor etkinlikleri, birbirimizi daha çok sevmemize ve kaynaşmamıza vesile olmaktadır. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz İlhan Göktaş olmak üzere, turnuvada görev alan gönüllü hakemlere, Jandarma ve Sağlık personellerine ve turnuvaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan böyle her yıl daha da geniş katılım sağlayarak bu tür turnuvaları devam ettireceğiz” dedi.