Türkülü kurban kesimi gülümsetti

Gaziantep’te hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sattığı kurbanlık koyunları müşterilerine keserken türkü söylemesi gülümsetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Cerit Yeniyapan Mahallesi’nde yaşayan ozan Mustafa Akkulu, beslediği koyunları diğer kasaplardan farklı bir şekilde kesiyor. 32 yıllık eşinin aşkından ozan olduğunu söyleyen Akkulu, kurban kesimini türkü eşliğinde yapıyor. 5 çocuk babasının türkü söyleyerek kurban kesmesi vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.