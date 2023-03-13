Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı: "CHP yıllardır oy aldığı Alevi topluluğuna hizmet etmiyor"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yıllardır Alevi canların oylarını alıyor ve milletvekili çıkartıyorlar. Belediye başkanlığı kazanıyorlar. Ne hikmetse Alevi topluluğuna hizmet etmiyorlar. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim" dedi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine 9 kilometre uzaklıkta olan Topal Dede Türbesini ziyaret eden Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Topal Dede’nin Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetiştiğini belirterek, Orta Asya’dan çıkıp Anadolu’ya gelen ve Anadolu’yu Müslümanlaştıran Alperenlerden biri olduğunu söyledi.

"Türbenin iç ve dış restorasyonunu yaptırmış"

Topal Dede Türbesine yapılan hizmetlerden dolayı Kırıkkale Valiliğine ve Bahşılı Belediyesine teşekkür eden Özdemir, "Topal Dedenin bulunduğu mevkide su yoktu. Sevgili belediye başkanımız Kırıkkale’nin en yüksek tepesine kuyu vurdurarak buraya gelen canların ellerini, yüzlerini yıkaması, abdest alması için bir çeşme yaptırmış bu da bizi çok memnun etti. Türbenin iç ve dış restorasyonunu yaptırmış. Yani günümüzde böyle çalışkan bir belediye başkanının bir Alperenin türbesine hassasiyet göstermesi bizleri son derece mutlu etti. Kırıkkale Valiliği’nin de emekleri var. Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Alevi topluluğuna hizmet etmiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin alevi topluluğuna hizmet etmediğini öne süren Özdemir, şunları kaydetti:

"Ana muhalefetin lideri ve onların grup başkanlarının bir takım yapılan hizmetleri eleştirmeleri çok yanlış. Ama ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Alevi canların oylarını alıyor ve milletvekili çıkartıyorlar. Belediye başkanlığı kazanıyorlar. Ne hikmetse Alevi topluluğuna hizmet etmiyorlar. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Zafer başkanımıza çok teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanıma da sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimizi iletiyorum."

"İnsanlar geldiği zaman çamursuz yoldan geçecekler"

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ise, türbenin ulaşım ve su problemini çözdüklerini ifade ederek, "Burada iki tane problem vardı biz geldiğimizde. Bir tanesi ulaşım diğeri de su. Biz jeoloji mühendisleri getirerek önce analiz yaptık. 10 metre derinliğinden de su çıkarttık. Ulaşımla ilgili ciddi şikâyetler vardı. Bizde konuyu Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu beyle beraber bakanlığa taşıdık. Bakan beyle iki defa görüşme yaptık. Şu anda da insanlar geldiği zaman çamursuz yoldan geçecekler" şeklinde konuştu.