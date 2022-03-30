banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti

Türkiye’ye sığınan Ukraynalı doktor zorlu yolculuklarını anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından 2 çocuğu ve hasta annesiyle yürüyerek Ukrayna sınırını geçen doktor Iryna Porobok, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Savaşın bir an önce bitmesini istediklerini kaydeden Porobok, “Saldırılar artınca mecbur ülkemizden çıktık. Yürüyerek sınırımızı geçtik. Oradan da Türkiye’ye geldik” dedi.

Haberde İnsan 30.03.2022, 10:24
Türkiye’ye sığınan Ukraynalı doktor zorlu yolculuklarını anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından 2 çocuğu ve hasta annesiyle yürüyerek Ukrayna sınırını geçen doktor Iryna Porobok, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Savaşın bir an önce bitmesini istediklerini kaydeden Porobok, “Saldırılar artınca mecbur ülkemizden çıktık. Yürüyerek sınırımızı geçtik. Oradan da Türkiye’ye geldik” dedi.

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmak için hasta annesi ve iki çocuğuyla sınırdan yürüyerek çıkan doktor Iryna Porobok (33), önce Romanya’ya geldi. 5 gün Romanya’ya kalan aile, Avrupa’ya gidemeyeceklerini anlayınca rotalarını değiştirerek Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Porobok, ailesiyle birlikte 10 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından İstanbul’a ulaştı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından misafir edilen aile yaşadıklarını anlatırken, 59 yaşındaki Roman Vira ise savaş bölgesinde kalan oğlu, gelini ve iki torunu için gözyaşlarına boğuldu. Ülkesinde gönüllü doktor olarak görev yapmak istediğini ancak iki çocuğu olduğu için yedeğe aldığını belirten Porobok, İHA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

“Yürüyerek Ukrayna sınırından çıktık”

Ukrayna’nın Chernivtsi şehrinde epidemiyoloji doktoru olarak görev yapan Iryna Porobok, “Savaşın başladığı 24 Şubat’ta eski eşim, çocukları okula göndermemem için bana mesaj gönderdi. Çünkü bombalar atılmaya başlanmıştı. Kiev’den, Harkov’dan girmeye başladılar. Ben o gün işe gittim çocuklar evde kaldı. Bizim taraflar sakindi, 4 saat işte kaldım. Doktor olduğum için gönüllü doktor olarak başvurdum. Yardım edeceğimi düşündüm ama beni almadılar. Eski eşimde başvurdu gönüllü olarak savaşa gitmek istedi. Bizim ikimizi de yedeğe aldılar. 2 gün sonra sirenler çalmaya başladı. Bizim taraflara da sesler gelmeye başladı çok yüksek. Oralara da bomba atılıyordu. Öğlen, akşam bombalar atıldığında hep bodrum katlarına iniyorduk. Sakin olunca yukarı çıkıyorduk. Sesler artmaya başladı, sirenler çok uzun çalıyordu. Bizim yakınlara bomba düşmeye başlayınca 9 yaşındaki kızım, 14 yaşındaki oğlum ve annemle yürüyerek Ukrayna sınırından çıktık. Romanya’ya vardık. Oradan trene bindik başka bir şehre geçtik. 5 gün otelde ağırladılar. Ama Romanya’da kalamazdık Ukrayna’ya çok yakın ve Avrupa’ya gitmek uzun sürüyordu. Annemin tansiyon hastalığı vardı, stresliydik” dedi.

“Eğer çalışabilirsem Türkiye’de çalışacağım”

İstanbul’a gelişlerini anlatan Porobok, “Bize dedikler ki indirimle Türkiye İstanbul’a giden otobüs var. İstanbul 10 saatlik yoldu ve bizim için en kısa yol buydu. Çok zordu bizim için bavullarımız çoktu ve bizde yol yorgunuyduk. Sabah saat 05.00’te İstanbul’a vardık. Polisler bize yardım etti Ukrayna Konsolosluğu’nun adresini bulmak için. İlk önce doktor yardımı istedik. Her şey bize burada çok uygun. Her gün yemek veriyorlar bize çok teşekkür ediyoruz. Ukrayna’ya dönmek için korkuyorum. Savaş çok korkunç kendi hayatın için korkuyorsun. Ailenin ve çocuklarının hayatı için tedirginsin. Çünkü yarın ne olacak bilmiyorsun. En korkunç olan şu ki; sen koruma altında değilsin. Bunlar kolay değil. Ülkemi vatandaşlarımı çok seviyorum. Ben Ukrayna’dan çıkmak zorundaydım çünkü çocuklarımın hayatını riske atamazdım. Eğer çalışabilirsem Türkiye’de çalışacağım. Savaş ne zaman biterse Ukrayna’ya o zaman dönerim. Ama savaş ne zaman bitecek bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim iyi insanlara, Büyükçekmece Belediyesi’ne sıcak karşıladıkları için. Ukrayna’da abim kaldı eşi ve iki kız çocuğuyla onlar için çok tedirginiz. Her gün orada durumlar daha kötüleşiyor, sirenler daha uzun çalıyor. Çok uzaktayım onlardan” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19