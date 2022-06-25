Türkiye’ye örnek muhtar

Gaziantep’te İnönü Mahalle Muhtarı Ömer Yalım, traktörü olmayan çiftçilere kendi traktörünü ücretsiz tahsis ederken, işçi ve yakıt masrafını da kendisi karşılıyor.

Gaziantep İnönü Mahalle Muhtarı Yalım, kendi mahallesindeki çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Traktörü olmayan çiftçilerin yardımına koşarak kendi traktörünü ücretsiz onlara tahsis ediyor. Muhtar Yalım, hasat edilen ekinleri traktöre yüklemek içinde kendi cebinden işçi tutarak traktörün yakıt masraflarını da kendisi karşılıyor. Mahallede oturan çiftçilerin ise kendilerini hem traktör hem işçi hem de yakıt masrafından kurtaran Yalım sayesinde yüzü gülüyor.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi İnönü Mahalle Muhtarı Ömer Yalım çiftçilere traktörle beraber işçi ve yakıt da karşıladığını ifade ederek, “Şu an köylünün ekim biçim zamanı, buğday hasadındayız. Şu an balyaları evlerine taşıyoruz. Hem traktörümüzü hem de traktörde çalışan işçiyi de ben tuttum. Durumu olmayan çiftçilerimizin samanlarını hasat yaptıkları ürünleri evlerine ücretsiz bir şekilde taşıyoruz. Çok şükür durumum iyi, biz de elimizden geldiği kadar bölgemizdeki çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok mutlu oluyorlar, dua ediyorlar. Günlük 650 TL ile 700 TL maliyetim var. Çünkü çiftçilerimiz kalkıp traktör kiralasa bu onlara 250-300 TL’ye mal oluyor. Bu da küçük arazide ekim yapan çiftçiye büyük maliyet oluyor. Biz bu hizmeti ücretsiz yapıyoruz” dedi.

Mahallede oturan çiftçiler de muhtarın Türkiye’ye örnek olduğunu, kendilerini büyük bir masraftan kurtardığını ve bu sayede az alanda ekim yapan çiftçilerin yüzünün güldüğünü belirtti. Çiftçiler ayrıca Yalım’ın traktörle beraber yakıt ve işçisini de kendilerine ücretsiz tahsis ettiğini vurguladı.