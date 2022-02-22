banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!

Türkiye’nin tek kadın pist denetmeni

Türkiye’nin ilk ve tek kadın pist denetmeni, karting pistinin olmadığı illerde görevini icra ediyor. Pilot Şendağ Öztoprak, başta Adana olmak üzere denetimini yaptığı illere karting pisti açılmasını istiyor.

Haberde İnsan 22.02.2022, 09:54
Türkiye’nin tek kadın pist denetmeni

Türkiye’nin ilk ve tek kadın pist denetmeni, karting pistinin olmadığı illerde görevini icra ediyor. Pilot Şendağ Öztoprak, başta Adana olmak üzere denetimini yaptığı illere karting pisti açılmasını istiyor.

Dünyaca ünlü pilot Michael Schumacher’i izleyerek büyüyen ve hız yapmayı seven sağlık çalışanı Şendağ Öztoprak, pistlerde yıllarca erkek sürücülere meydan okudu. Çeşitli ödüller kazanan Öztoprak, 2012 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi oldu. Yaklaşık 7 sene bu görevini sürdüren Öztoprak, daha sonra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı lisanslı Türkiye’nin ilk ve tek hobi karting pist kadın denetmeni oldu ve 2017 senesinde Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Hatay’dan sorumlu olarak yeni görevine başladı.

Ancak pandeminin de araya girmesiyle birlikte Mersin Erdemli ve Kahramanmaraş hariç bütün illerdeki karting pistleri kapandı ve Öztoprak, pistsiz illerin pist denetmeni olarak kaldı.

Başta Adana olmak üzere denetimini yaptığı illere karting pisti açılmasını isteyen Öztoprak, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Öztoprak, “2017 senesinden bu yana Akdeniz bölgesinin denetmeniyim. Türkiye’de yaklaşık 40 hobi karting denetmeni var ve tek kadın benim. Kadınlarımız hiçbir şeyden korkmasınlar, çekinmesinler. Yüreğinin ve aklının götürdüğü yere gitsinler, her şeyi başarabilirler. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’dan sorumluyum. Bu illerde yeni bir karting pisti açılacağı zaman ben denetimini yapıyorum” diye konuştu.

“Bölgede iki pist var”

Adana’da son 2 yıldır karting pisti olmadığını aktaran Öztoprak, “Şuan için sadece Mersin ve Kahramanmaraş’ta bir pistimiz var. Diğer sorumlu olduğum illerimizde pist yok. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bana gideceğim pistin listesini gönderiyor ve ben oraya gidip denetimini yapıyorum. Gitmeden önce o pistte bütün hazırlıklar tamamlanmış oluyor. Bütün her şeyi kontrol ediyorum” dedi.

“Kadınların, bu sporun bir parçası olmasını istiyorum”

Karting sporunun gelişimi için uğraştığını belirten Şendağ Öztoprak, daha sonra şunları söyledi:

“Bu sporun gelişmesini istiyorum ve kadınların da bu sporun bir parçası olmasını istiyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Sportif Eğitim Merkezi projemi sundum yakın zamanda. Sportif bir alan istiyorum. Bunun içerisinde doğal yürüyüş veya koşu parkuru, bisiklet parkuru, basketbol sahası, model araç yarışları, trafik eğitim pisti ve karting pisti olacak ve tüm halkımıza öğretim yapabileceğimiz alanlar olsun istiyorum.”

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15