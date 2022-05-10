banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Türkiye’nin tek engelsiz kampında tatil imkanı

Türkiye’de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri 4 gün boyunca ücretsiz tatil yapmanın mutluluğunu yaşayacak.

Haberde İnsan 10.05.2022, 15:03
Türkiye’nin tek engelsiz kampında tatil imkanı

Türkiye’de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri 4 gün boyunca ücretsiz tatil yapmanın mutluluğunu yaşayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçedeki engelli ve aileleri için 4 ay sürecek tatil kampları organize etti. ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesi kapsamında Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 1 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak 4’er günlük yaz kamplarından toplamda 1100 engelli ve ailesi yararlanacak. 17 oda ve 34 yatak kapasitesi, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve rekreasyon gibi alanların bulunduğu tesiste kamp yapmak isteyen engelli ve aileleri için 25 Mayıs tarihine kadar kayıtlar alınacak.

Otel konforunda ağırlama

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen programda engellilere asansör sistemli açık yüzme havuzu, restoran ve konaklama hizmetleri sunulacak. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri ile psiko-sosyal destek hizmetleri verilecek. Proje kapsamında öncelik Samsun’u hiç görmemiş ve hiç tatil yapma fırsatı olmayan engelli ve ailelerine verilecek. Ulaşımları da yine ilçelerde belirlenen noktalardan belediye araçları ile sağlanacak. Misafirlerini otel konforundaki sosyal tesislerinde ağırlayacak olan belediye, havuz keyfi, şehir gezileri ve akşam eğlenceleriyle de onlara unutamayacakları anlar yaşatacak.

Engelsiz tatil

4 gün boyunca engelli bireyler ve ailelerine güzel bir tatil yapma imkanı sunacaklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Günümüzde engellilerin kumsalda oturması veya suya girmesi her yerde uygun değil. Buradaki imkanlar sayesinde havuzumuzu çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Havuzda, engellilerin rahatça yüzebilmesi için aparatlarımız var. Platformlar sayesinde güvenli bir şekilde suya inerek keyifli bir şekilde zaman geçirecekler. Engelli bireylerimiz tesislerimizde engelsiz bir şekilde tatil yapacaklar" dedi.

Her şey onlar için

Samsun’un daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif rol almalarına katkı sağlayacak projeleri önemsediklerini söyledi. İnsan odaklı hizmetlerle Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olduklarını ifade eden Başkan Demir, ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesiyle engelli vatandaşlara ücretsiz verdikleri hizmetin önemine değinerek, “Her kampta 34 kişiyi ağırlıyoruz. Araçlarımızla evlerinden alıp kamp sonrasında da yine evlerine teslim ediyoruz. Engellilerimizin fiziksel durumlarının rehabilitasyonu için suyla buluşması çok önemli. Çünkü kumsalda engelli araçlarıyla kolay hareket edemiyorlar. Ya da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, kamuya açık alanlarda çok rahat edemiyor. Biz de bu kamp ile onları suyla buluşturuyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık