Türkiye’nin öncülüğünde Rusya-Ukrayna savaşındaki çocuklar anne babalarına kavuşacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), savaş bölgesinde anne ve babasından ayrı düşen binlerce refakatsiz çocuğu ailelerine kavuşturmak amacıyla Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlığı yetkilileri ile İstanbul’da bir araya gelerek, “kavuşma koridoru” mekanizmasını görüşecek.

“Kavuşma koridoru” mekanizmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamu Başdenetçisi ve Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarına girdiğini ve önemli bölgelerini işgal ettiğini hatırlattı. Çatışmalar sırasında binlerce insanın mağduriyet yaşadığını ve bunların insanlık dramı olduğuna dikkati çeken Malkoç, “Savaş zaten çok kötü bir şeydir. Savaşların kazananı yoktur. Ama şunu memnuniyetle belirteyim ki Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli görüşüyor ve bu görüşmelerin önemli yansımaları oldu. 8 milyon ton tahıl koridor açılarak dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştı, esir değişimi oldu” ifadelerini kullandı.

Başdenetçi Malkoç, UNICEF’in Türkiye’nin Luhansk ve Donetsk bölgelerinde refakatsiz çocuklar için de köprü olmasını istediğini belirtti.

“UNICEF bize ‘Bölgedeki refakatsiz çocukların kurtarılması için çalışma yapabilir misiniz?’ dediler”

Savaş bölgesinde zor durumda refakatsiz binlerce çocuk olduğunu ifade eden Malkoç, “Bir kısmının annesi babası ölmüş, bir kısmının anne ve babası savaş sebebi ile değişik yerlere gitmiş. UNICEF bize şu öneride bulundu; ’Türkiye Ombudsmanlığı’nın Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlığı ile ilişkileri çok iyi. Onlarla görüşüp bu bölgelerdeki refakatsiz çocukların kurtarılması veya onlara destek olunması ve ailelerine kavuşturulması için bir çalışma yapabilir misiniz’ dediler” diye konuştu.

Malkoç, “Önce Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlarının ve ardından çocukların İstanbul’da aileleriyle kavuşturulmasının bütün dünya için umut olacağı düşüncesiyle Rusya ve Ukrayna Ombudsmanlıkları ile görüştüm. Görüşmeler sonucunda İstanbul’da buluşma için sözleşildi. Görüşme tarihi ise birkaç gün içerisinde netleşerek kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

“İstanbul, refakatsiz on binlerce çocuğun anne ve babasına kavuşması için bir merkez olacak”

Malkoç, şöyle devam etti:

“Çocukların anne ve babalarına kavuşmasını başarabilirsek hem Türkiye hem de insanlık için önemli bir adım olacak. Nasıl esir değişimi veya tahıl koridorunun açılması çok önemli bir adımsa, insan hakları açısından da savaş devam ederken çocukların anne ve babalarına kavuşması ve mağduriyetlerin giderilmesi çok anlamlı ve önemli. Biz, yöneticilerimizle ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek bu çalışmayı yapıyoruz. İstanbul nasıl esir değişimi ve tahıl koridorunun açılması için merkezse, İstanbul bu kez de refakatsiz binlerce çocuğun anne ve babasına kavuşması için bir merkez olacak."

“Umut ediyorum ki gerçekleştireceğiz”

Savaş bölgesindeki binlerce refakatsiz çocuğun ailelerine kavuşması için çaba gösterdiklerini ifade eden Malkoç, “Prensip olarak hem Ukrayna Ombudsmanı hem de Rusya Ombudsmanı ile İstanbul’da bir platform için anlaşıldı. Umut ediyorum ki bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun açılmasını gerçekleştirdiyse, esir değişimi mübadelesi gerçekleştiyse bu refakatsiz çocukların da huzura kavuşması, ailelerine kavuşmasını temin edeceğimize inanıyorum. Ve en büyük temennimiz savaşın bir an evvel bitmesi, yıkıntıların ortadan kalkması, huzurun ve barışın her ülkeye gelmesidir” dedi.