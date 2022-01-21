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Türkiye’nin ilk yüz nakli 10 yaşında!

Türkiye’nin ilk yüz nakli Uğur Acar, naklinin 10’uncu yıl dönümünü nakli gerçekleştiren doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve ekibiyle birlikte pasta keserek kutladı. Nakil ameliyatı öncesinde Acar ile bir diyaloğunu paylaşan Ömer Özkan, “Ben ona hazır mısın’ dedim, o da bana, ‘Asıl sen hazır mısın? diye sordu. Bu en güzeliydi” dedi.

Haberde İnsan 21.01.2022, 13:03 21.01.2022, 14:06

Türkiye’nin ilk yüz nakli Uğur Acar, naklinin 10’uncu yıl dönümünü nakli gerçekleştiren doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve ekibiyle birlikte pasta keserek kutladı. Nakil ameliyatı öncesinde Acar ile bir diyaloğunu paylaşan Ömer Özkan, “Ben ona hazır mısın’ dedim, o da bana, ‘Asıl sen hazır mısın? diye sordu. Bu en güzeliydi” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ve Akdeniz Üniversitesi’nin ikinci yüz nakli Turan Çolak, nakillerinin 10’uncu yıl dönümünde doktorlarıyla bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada, pasta kesilip naklin 10 yıl dönümü kutlandı.

“Filmlerden hayata yansıdı”

Acısıyla tatlısıyla mücadele dolu bir 10 yıl geçtiğini belirten Rektör Özlenen Özkan, “Bizim için çok güzel bir 10 yıldır. Acısıyla tatlısıyla mücadele dolu bir 10 yıldı. Bizim serüvenimiz, 12 yıl önce Türkiye’nin ilk kol nakliyle, arkasından rahim nakli ve sonra da ilk yüz naklini gerçekleştirdik. Bütün bu ekibin başında da Ömer hocam vardı. Ömer hocam olmasa zaten bunu yapmak mümkün değildi. İyi ki var, iyi ki aramızda. İlk yüz nakli daha çok ilgi çekti. Muhtemelen filmlerden hayata yansımasıydı. Bu anlamda diğer nakillerden daha farklıydı. Güzel bir yıl geçti Uğur ile birlikte” dedi.

“Başkasının yüzü başka kişide”

Uğur Acar’ın yüz nakliyle ilgili ilgili konuşan Ömer Özkan da “Görünen bir nakil olması açısından çok önemli hayat kurtaran nakillerden sonra önem taşıdı ve insanların ilgisini çekti. Göz önünde bir şey var; nakledilen, başkasının yüzü, başka bir kişide” dedi.

“Ülkenin imajı açısından önemliydi”

Bu naklin ülkenin tıp altyapısı ve sağlık düzeyini göstermesi açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Ömer Özkan, “Biz öncelikle bağışı yapan ailelere teşekkür etmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve bunun finansını sağlayan kurumlara da teşekkür ediyoruz. Dünyanın en sosyal sağlık hizmetini bizim halkımıza sunuyorlar. Başka bir örneğinin olmadığını her mecrada söylüyorum. Bu açıdan bizler de hastalar da şanslıyız. Uğur’a sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

“Siz hazır mısınız hocam”

Uğur’un nakil sonrasını psikolojik yönünü iyi atlattığını kaydeden Özkan, nakil öncesinde onunla arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Özkan, “Uğur hazır mısın’ dedim, ben hazırım, siz hazır mısınız hocam diye sordu. En güzeli buydu” diye konuştu.

“Dünyanın en iyi doktorlarıyla beraberim”

"Minnettarım" diyerek sözlerine başlayan Acar ise “10 yıl benim için rüya gibi geldi geçti ama acısıyla, tatlısıyla farklı süreçler geçirdik. İyisi de oldu kötüsü de oldu. Güvenebileceğin ve sağlıklı ilerleyebileceğim dünyanın en iyi doktorlarıyla beraber olduğuma inanıyorum”

Yüz nakili olan Turan Çolak da nakil sonrası evlendiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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