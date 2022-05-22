Türkiye’nin ilk solo dağcısı 61. zirvesine Çankırı’da ulaştı

Türkiye’nin ilk solo dağcısı Erdek Cennet, ‘Anadolu Parsı‘ unvanını alabilmek için Çankırı’daki Ilgaz Dağı’nın 2587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi’nin zirvesine tırmandı. Bugüne kadar 61 ilde zirvelere tırmanan Cennet, 81 ildeki tüm zirvelere tırmanmayı amaçlıyor.

Yaptığı tırmanışlarla adından söz ettiren 50 yaşındaki Türkiye’nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, "81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı" projesi çerçevesinde Türkiye’de bulunan illerdeki en yüksek dağların zirvesine tırmanıyor. Cennet, proje sonunda 81 ildeki en yüksek dağın zirvesine tırmanarak "Anadolu Parsı" unvanına sahip olmayı hedefliyor. 60. zirvesini Bilecik’te 1906 rakımlı Kala Dağı’na tırmanarak tamamlayan Cennet, son olarak Çankırı’daki Ilgaz Dağı’na tırmandı. Daha önce Ilgaz Dağı’nın Kastamonu sınırlarında kalan Küçük Hacet Tepesi’nin zirvesine tırmanan Cennet, 61. tırmanışı için Ilgaz Dağı’nın 2587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi’nin zirvesine tırmandı. Başarı ile zirveye ulaşan Cennet, fotoğraf çektirip zirveden hatıra olarak yanına bir taş aldı.

“Türkiye’de ilk defa böyle bir projenin başlangıcını yaptım”

İHA muhabirine konuşan Erdek Cennet, dağcılık alanında Türkiye’nin dağlarını tanıtmak için projeye imza attığını belirterek, “Dağcılık ve doğa sporları hayatımın ayrılmaz bir parçası. Doğanının insanı tamamlayan diğer yarısı olduğu gibi, benim de diğer yarımı tamamlayan yarım. Bilgim ve tecrübelerim çerçevesinde dağcılığın gelişmesi, dağlarımızın tanıtılması, turizm açısında bir proje üretmeye karar verdim. ‘81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı’ projesi. Bu proje ile ülkemizde ilk defa dağcılık anlamında bir unvan verilecek projedir. Türkiye’de ilk defa böyle bir projenin başlangıcını yaptım. Umuyorum ki bu bir ışık, kapı olur, şu anki ve bizden sonraki alpinistler dağcılığa katkı sağlamak amacıyla proje üretirler” dedi.

61. zirvesine ulaşan Cennet, Ilgaz Dağı’nın zirvesinde yaptığı ölçümlerde oksijen değerinin çok kaliteli olduğunu tespit ettiğini belirterek, “Projemin içeriği 81 ilimizin en yüksek rakımlı zirvesine solo olarak tırmanış yapmak ve bu zirvelere çıkan dağcılara ‘Anadolu Parsı’ unvanının verilmesidir. Şu an Çankırı’dayım. Büyük Ilgaz Dağı’ndayım. 2587 irtifadayım. Dün Bilecik Kala Dağı’na tırmandım. Bugün Çankırı Büyük Hacet Zirve’ye tırmandım. Çorum, Yozgat, Giresun, Trabzon, Bayburt, Adana, Niğde, Mersin, Antalya ve Kilis illerine de program oluşturdum. Buradan sonra Çorum’a gideceğim” diye konuştu.