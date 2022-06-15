Türkiye’nin ilk şehit öğretmeninin adı Şırnak’ta yaşatılacak

Şırnak’ta 1987 yılında görev yaptığı Yoğurtçular köyünde şehit edilen ve Türkiye’nin ilk şehit öğretmeni olarak kayıtlara geçen Şenol Akar’ın ismi köy okuluna verildi.

Şırnak Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen programda şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Okulun öğrencileri tarafından şiir okunması sırasında anne Meliha Akar gözyaşı döktü.

Programda konuşan Vali Osman Bilgin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en güçlü devletidir. Bu devleti asla ve asla hiçbir hain yıkmayacak. Bu ay yıldızlı al bayrağı indirmeyecek ve ezanlar susturulmayacak. PKK terör örgütü bırakın Türkiye Cumhuriyetini, burada bir aileyi bile yıkamayacak güçtedir. Ve o hainler birilerin uşaklığını yaparak, birilerin taşeronluğunu yaparak, başta kendisini sözde Kürt halkın temsilciliği yaptığını iddia eden örgüt 3 yaşındaki Kürt çocuklarını katlediyor. Çocuk, bebek ve kadınlarımızın katili bir örgüttür. Bunu asla unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

Vali Bilgin, “Şenol Akar evladımız 35 yıl önce bu ülkedeki insanların eğitim alabilmesi için, gençlerin okuyup, büyüdüklerinde hem kendilerine hem de vatanlarına layık bir evlat olabilmek için evladımız buraya geldi. Buradaki çocukları okuttu, bilgilendirdi ve şehit oldu. Şehitler ölmedi, biz onlara ölüler demiyoruz. O yüzden sakın ağlamayın. 1987 yılında belki ölen bir sürü insan vardır, ama onları anmak, yaşatmak, onlar için bir etkinlik yapılmıyor. Ama Şenol Akar için buradayız. Bir insan unutulmuş ise ölmüştür. Bu gün bölücü terör örgütün ve destekçilerin gittiği yol yol değildir. Yol Türkiye cumhuriyeti devletinin merhametli, şefkatli, kucaklarına teslim olmaktır. Bizler asla yılmadık, asla yılmayacağız. İlk öğretmen şehidimizin adını ve son şehit öğretmenimizsin adını burada yaşatıyoruz. Şehitlerimiz ne ilktir, nede sondur. Türkiye cumhuriyetinin 85 milyon ferdini katletmediğiniz müddetçe değil devlet oluşturmak, bir karış toprağı bile alamazsınız. Bugün artık ahinler mağaradan çıkamıyorlar, çıkamayacaklarda. Anacığım, babacığım asla üzülmeyin, bizler sizler için gereken dersi onlara verdik. Vermeye devam edeceğiz. Şehidimizin adını yaşattık, yaşatıyoruz. Ama onlar leş gibi yaşıyorlar. Leş kargaları gibi mezarları dahi yok. En çok şehit veren ve en çok gazi veren illerden birisi Şırnak’tır. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

Dernek Başkanı Hatice Atan da, “Bu tarz etkinlikler birilerin gözünde küçük gözükebilir, bence çok anlamlı etkinler. 35 yıl önce Şehri Nuh’un ve insanlığın doğuşu olan Cudi Dağı’nda yıllarca şehit verdik. Türkiye’nin ilk şehidi burada olması ve burada çocuklara ilim ve irfan öğretmesi, çocukların doktor, öğretmen, asker polis olsun diye silah yerine kalem öğretmen olmaları için mücadele ederken şehit oldu. Şehitlerimiz sayesinde rahatız. Ailelerimiz bugün Türkiye’nin diğer ucundan tereddütsüz geliyorlar” şeklinde konuştu.

Şehidin babası Hilmi Akar ise okula oğlunun isminin verilmesinden dolayı ailece çok mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak okulda oluşturulan hatıra köşesi gezildi. Vali Osman Bilgin, şehit öğretmen Şenol Akar’ın adının okula verilmesi ve anısına yapılan hatıra köşesinde emeği bulunan eski Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı telefon ile görüntülü aranarak aile ile görüştürdü. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Okula şehidimizin verilmesi çok anlamlı olacağını düşündük ve böyle bir çalışma başlatmıştık. Açılışı sizler nasip oldu. Şehitlerimiz her zaman gönlümüzdedir” dedi.

Programa, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanvekili Zafer Kuran, şehidin annesi Meliha, babası Hilmi ve kardeşi Yüksel Akar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.