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Türkiye’nin ilk mülteci kadın sanayicisi

3 yıl önce yaşadığı Suriye’de her şeyini bırakarak Gaziantep’e gelen Halepli Emel Shamma, lokum imalathanesi kurarak Türkiye’de geçici koruma statüsündeki ilk kadın sanayici oldu. İmalathanesinde 10 kişiyi istihdam eden Shamma, mülteci kadınlara, mücadele etmelerini tavsiye etti.

Haberde İnsan 11.12.2020, 12:02
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Türkiye’nin ilk mülteci kadın sanayicisi

3 yıl önce yaşadığı Suriye’de her şeyini bırakarak Gaziantep’e gelen Halepli Emel Shamma, lokum imalathanesi kurarak Türkiye’de geçici koruma statüsündeki ilk kadın sanayici oldu. İmalathanesinde 10 kişiyi istihdam eden Shamma, mülteci kadınlara, mücadele etmelerini tavsiye etti.

Suriye’nin Halep kentinde yaşarken 2017 yılında iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan Halepli Emel Shamma, geçici koruma statüsünde verdiği 3 yıllık mücadelenin ardından Türkiye’nin geçici koruma statüsündeki ilk kadın sanayicisi oldu. Gaziantep Sanayi Odası’ndan aldığı belgeyle mesleki eğitim ve lokum imalathanesinde bir süre çalışan Shamma, Birleşmiş Milletlerden (BM) hibe desteği alarak Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde kendi lokum imalathanesini kurdu. Mülteci olarak geldiği Türkiye’de yaşadığı zorluklar karşısında yılmayarak sanayici olan Shamma, ürettiği lokumları hem yurt içinde satarken hem de Rusya, Irak, Azerbaycan ve Dubai’ye ihraç ediyor. Türk lokumuna Suriye’ye özgü baharatlar katarak özel lokumlar üreten Shamma, markasını global düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu başarı öyküsünde büyük zorluklar yaşadığını aktaran Shamma, hayata küsüp oturmak yerine mücadele etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

“Birlemiş Milletler beni destekledi”

Suriye’de çıkan iç savaştan dolayı Halep’i terk edip İdlib’e yerleştiğini aktaran Shamma, İdlib’de çok zorluk yaşadığını belirtti. 4 ay boyunca patlamalar, çatışmalar ve silah sesleri arasında kaldığını paylaşan Shamma, “Türkiye’ye geçtikten sonra ev hanımı olduğum için meslek edinmek zorunda olduğumu, geçimimi sağlamak zorunda olduğumu fark ettim. Sosyal medya üzerinden Gaziantep Sanayi Odası’nın meslek edinme kurslarının ilanlarını gördüm. Kurslara kaydoldum. Orada 3,5 ay gıda paketleme ve işleme eğitimi aldım. Eğitimin ardından bir lokum imalathanesinde çalışma fırsatı buldum. Orada kendi kültürümüze ait baharatları koyarak özel lokumlar, daha önce yapılmamış lokumlar üretmeye başlayınca bu alanda yetenekli olduğumu fark ettim. Mesleki anlamda kendimi geliştirdikten sonra birleşmiş milletlerin hibe desteği verdiğini duydum. Kadın girişimcilik hibelerinin olduğunu öğrendim. Fikrimi, hedefimi, yeteneklerimi aldığım eğimi onlara atarak, yazıya dökerek, kendimi ifade ettim. Böylelikle Birleşmiş Milletler beni desteklemeye karar verdi” dedi.

“Bu başarı öyküsünde çok zorluk yaşadım”

Üretimde kullanacağı makine ve teçhizatların bir kısmını kendisinin aldığını söyleyen Shamma, Gaziantep Sanayi Odası ve Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığıyla açılan Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni duyduğunu vurguladı. KAGİDEM’e proje başvurusunun kabul edildiğini belirten Shamma, “Büyük bir iş fırsatı yakaladım. Şuanda kadın girişimci olarak kendi işimi kurdum. Bir takım sıkıntılar yaşadım. Hem bankacılık, çalışma izinleri gibi sıkıntılar yaşamama rağmen şuanda imalatımı üretimimi gerçekleştiriyorum. Kendime güvenim geldi. Birçok Suriyeli ve Türk kadınların desteğini de alarak yardımlaşarak, el ele vererek şirketimi kurmuş oldum. Bu başarı öyküsünde çok zorluklar yaşadım. Ancak hayata küsüp bir tarafa çekilmek yerine mücadele etmeyi tercih ettim” ifadelerini kullandı.

“Çevremdeki Türk ve Suriyeli kadınlara örnek oldum”

Mücadelesinin sonunda da meyve aldığını, çabalarımın sonuç verdiğini görünce gururlandığını sözlerine ekleyen Shamma, “Çevremdeki Türk ve Suriyeli kadınlara örnek oldum. Örnek gösterildim. Bu beni inanılmaz mutlu etti ve gururlandırdı. Şuanda lokum üretiyoruz. Kendi özel ürünlerimi ve formüllerimiz var. Özel imalatlar yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya’da, Konya’da, İstanbul’da ve İzmir’de müşterilerimiz oldu. Ürünlerimiz çok beğenildi. Korona virüs salgını bizi olumsuz etkiledi ama buna rağmen istihdamımızı azaltmadık. Hep birbirimize güç verdik. Ürünlerimizi Rusya’ya, Suudi Arabistan’a, Dubai’ye de gönderdik. Amerika’ya ihracat yapmayı hedefliyoruz. Geçen hafta İstanbul’da World Food Gıda Fuarına da katıldık. Olumsuzluklara rağmen gayret ediyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise kadın dayanışmasını sağlamak. Türk ve Suriyeli kadınlarla el ele vermek. Biz tek yumruk olursak birlikte mücadele edersek bütün bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Tat Global’in uluslararası kapsamda bir marka olmasını hedefliyorum” şeklinde konuştu.

“Yurtdışına ihracatımız her geçen gün artıyor”

Shamma’yla birlikte çalışan makine mühendisi Mehmet Salih Şikan, Shamma’nın çok girişimci ve kendisini sürekli geliştirmeye çalışan bir kadın olduğunu ifade etti. Shamma’nın projesini kendisiyle paylaştığını anlatan Şikan, “Biz de onun fikrine destek verdik. Kendisinin de bir miktar sermayesi vardı. Daha sonra Kadın Girişimciler Merkezi’yle birlikte iş fikrini hayata geçirebileceğine inandı. Birlikte ilmek ilmek dokuyarak kendi lokum imalathanemizi kurduk. Yurtiçi ve yurtdışına ürettiğimiz lokumları gönderiyoruz. Günlük 2,5 ton lokum imal edebiliyoruz. Şu an pandemi dönemi olması dolayısıyla siparişler azaldı. Şu an toplam kapasitemizin yüzde 30’unu kullanabiliyoruz. Bu kapsamda ülke içinde bir ticari ağımız var. Katıldığımız fuarlarda Rusya, Azerbaycan, Irak, Katar’dan yeni müşteriler edindik. Salgının etkisi azaldıkça yurt dışına ihracatımız her geçen gün artıyor” diye konuştu.
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