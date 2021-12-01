Türkiye’nin ilk ’Çocuk Adalet Merkezi’ çocukları adli süreçlerde koruyor

Türkiye’nin ilk Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM), hem mağdur hem suça sürüklenen çocukları adli süreçlerde koruyor.

Türkiye’de ilk defa çocukların adli süreçlerde yararlarının gözetilmesi, korunmaları ve örselenmemelerinin sağlanması amacıyla Erzurum’da kurulan Çocuk Adalet Merkezi’nde hem mağdur hem suça sürüklenen çocukların adliye ortamına girmeden haklarındaki adli süreçler tamamlanıyor. Cübbesiz hakim, savcılar ve uzmanlar ile sivil çocuk polislerinin görev yaptığı merkez, çocukların üstün yararı ilkesi çerçevesinde onları suç ve suç ortamından uzaklaştırmayı hedefliyor.

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı törenle hizmete açılan ÇAM projesi, Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi ve korunmasının yanı sıra örselenmesinin önüne geçilmesi hedefi doğrultusunda ‘onarıcı adalet’ anlayışıyla hayata geçirildi. Böylece suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması sağlanacak. Çocukların suçtan ve suç ortamlarından uzak tutulmaları, onları suça iten etkenlerin ortadan kaldırılması ve yararlı bireyler olarak yeniden toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasının tüm kurumların koordineli şekilde çalışmasını zorunlu kılması sebebiyle ÇAM’da ilgili tüm kurumlar bir arada hizmet veriyor.

Sanat ve spor gibi alanlarda yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak

Çocuk Adalet Merkezi, içerisinde havuzların, oyun parklarının, sosyal tesislerin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kırılgan gruplara yönelik koordinasyon birimlerinin de yer aldığı Olimpiyat Millet Bahçesi’nde kuruldu. Pilot uygulamayla suça sürüklenen çocukların önündeki risklerin ortadan kaldırılması, ihtiyaçlarının karşılanması, rehabilite edilmeleri, ilgi alanlarına uygun kurs, eğitim gibi programlara yönlendirilmeleri sağlanarak meslek edinmeleri, spor ve sanat gibi alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Çocuk dostu duruşma salonlarında yargı mensubu ve avukatlar cübbe giymeyecek

Hem mağdur hem de suça sürüklenen çocukların adliyeyle karşılaşmadan ve örselenmeden haklarındaki sürecin tamamlanacağı ÇAM’da çocuk mahkemesi, çocuk soruşturma bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, adli görüşme odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, Adli Tıp İrtibat Bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM’da duruşmalar çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar ile ilgili uzmanların katılımıyla yapılıyor.

Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen programda temsili duruşma yapılarak, çocuk dostu usullerin uygulandığı merkezdeki süreç anlatıldı. Yuvarlak masa kurularak oluşturulan çocuk dostu duruşma salonunda mağdur çocuk vekili, suça sürüklenen çocuk ve vekili, çocukların aileleri, uzmanlar ile cübbe giymeyen hakim ve avukatlar yer aldı. Suça sürüklenen çocuk ile karşılaşması uygun bulunmayan mağdurun beyanı ise AGO üzerinden uzman aracılığıyla alındı.