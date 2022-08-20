Türkiye’nin gündemine oturmuştu, psikolojisi bozulan buzağı banyo yaptı

Sivas’ta Türkiye’nin gündemine oturan buzağı psikolojisi düzelince bu sefer de banyo yaptı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde buzağısının bunalımda olduğunu düşünerek otomobiline bindirip şehir turu attırmıştı. Bu durum ise 19 yıl önce yaşanan Dana Ferhat’ı akıllara getirmişti. Şehir turundan sonra bunalımdan çıkan buzağı bu sefer de banyo yaptı. Yetiştiricisi Koçyiğit tarafından sabunlanarak yıkanan buzağının mutlu olduğu görüldü.

Aydın Koçyiğit, buzağısının bunalımdan çıkıp kendine geldiğini ve banyo yaptırdığını söyledi.