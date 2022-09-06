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Türkiye’nin en yaşlı gazisi hayatını kaybetti
Türkiye’de en yaşlı gazi unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 06.09.2022, 10:13
Türkiye’de en yaşlı gazi unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan ve Türkiye’de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşındaki hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl askeri hakim olarak görev yapan ve pek çok tarihi olaylara şahitlik etmiş olan Cesuroğlu’nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Nasrullah Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Anıt Mezarlığında toprağa verilecek.
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