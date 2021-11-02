banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Türkiye’nin en yaşlı atletizmcilerinden 93 yaşındaki Kasım Kavuştu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin en yaşlı atletizmcilerinden birisi olan 93 yaşındaki Kasım Kavuştu hayatını kaybetti. Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyesi 93 yaşındaki Kavuştu, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 02.11.2021, 15:10
Türkiye’nin en yaşlı atletizmcilerinden 93 yaşındaki Kasım Kavuştu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin en yaşlı atletizmcilerinden birisi olan 93 yaşındaki Kasım Kavuştu hayatını kaybetti. Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyesi 93 yaşındaki Kavuştu, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerin de hayatını kaybeden Kavuştu, öğle vakti Davutkadı Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir aydır yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan Kavuştu, 92 yaşında geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘Kazancı Dostluk Koşusu’na katılıp Bursa Masterler Atletizm Kulubü başkanı Namık Budak’tan katılım plaketi kazanmıştı.

Cenaze namazı sonrası konuşan Bursa Masterler Atletizm Kulübü Başkanı Nazım Budak; “Kulübümüzün en tecrübeli, en dinamik üyesini kaybettik. Ufak bir talihsizlik geçirmeden önce bizim kazancı dostluk koşusunda kendisine plaket verdim. Gözlerim doldu, 92 yaşında hala sporla iç içe birisiydi. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Masterler Yönetim Kurulu Üyesi Enver Koç, 93 yaşındaki Kasım Kavuştu için “ Kasım ağabey sürekli birincilikler elde ederdi. Onun yaşına gelip hala yarışan kimse olmadığı için sayısız maratonlar koştu ve birçok başarı elde etti. Kendisi hasta olduğu zaman dahi evdekileri atlatıp İstanbul’a koşuya gelirdi. 10-15 kilometre koşar, bizi şaşkına çevirirdi. Vefat etmeseydi 7 Kısam’da Avrasya Maratonu’na katılacaktı. Bu yaşına rağmen onu orada kesinlikle görürdük. Bu camiada çok izler bıraktı, çok üzgünüz. Bursa ve atletizm camiasının başı sağ olsun” diye konuştu.

Kavuştu’nun naaşı Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6