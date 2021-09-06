Türkiye’nin en kısa boylu kadınına doğum günü sürprizi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin en kısa boylu kadını unvanını taşıyan Elif Kocaman 33’üncü yaş gününü Kadirli Gençlik Merkezinde kutladı.

Yaşadığı bir tür kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD’li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan’a bu rekoru kaptırdı. Halen Türkiye’nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman 33 yaşına girdi. Yöresel kıyafetler ve doğum günü kutlaması hazırlayan Kadirli Gençlik Merkezi gönüllüleri, Elif Kocaman’ı gençlik merkezine davet ettiler. Burada kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Elif Kocaman’a Kadirli Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu ve Gençlik Merkezi gönüllüleri çeşitli hediyeler takdim etti.

Elif Kocaman ise kendisi için hazırlanan bu doğum günü kutlamasına çok mutlu olduğunu söyledi.