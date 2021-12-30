Türkiye’nin en kısa boylu kadını son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 72,6 santim boyuyla Türkiye’nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman, Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, rekorunu 2011 yılında 69 santimlik ABD’li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan’a kaptırmıştı. Şu anda hala Türkiye’nin en kısa boylu kadını ünvanını taşıyan ve Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Elif Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Elif Kocaman 72,6 santimetre uzunluğuyla Türkiye’nin en kısa boylu kadını ünvanını elinde tutuyordu.

Elif Kocaman’ın cenazesi hayatını kaybettiği özel hastanenin morgundan alınarak Kadirli Asri Mezarlık Gasılhanesine getirildi. Buradan alınan cenaze daha sonra Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.