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Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü ünlü marka ile dünyayı giydiriyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 bin 040 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü oldu. İçerisinde ünlü giyim fabrikasının da bulunduğu köy kalabalık nüfusunun yanı sıra takım elbise ile dünyayı giydiriyor.

Haberde İnsan 12.02.2022, 11:13
Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü ünlü marka ile dünyayı giydiriyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 bin 040 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü oldu. İçerisinde ünlü giyim fabrikasının da bulunduğu köy kalabalık nüfusunun yanı sıra takım elbise ile dünyayı giydiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verileri açıklandı. Derlenen bilgilere göre Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü 6 bin 040 kişilik nüfusu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü oldu. Bostanbükü Köyü 2019 yılında elde ettiği en kalabalık nüfusa sahip olan köy unvanını 2021 yılında 6 bin 090 nüfusa sahip Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptırdı. Sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunduğu köy, şehre yakın olması nedeniyle göç vermeyen bir yapıya sahip.

“Kayıt dışı ikamet edenlerin sayısı ile 10 bine yakındır”

Köy muhtarı Osman Alkan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu yıl TÜİK verilerine göre köyümüz kalabalık köyler arasında ikinci sıraya düşmüş gibi gözükebilir ama biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz. 2021 verilerine göre nüfusumuz 6 bin 40 olarak açıklandı. Ancak köyümüzde 2 tane KYK yurdunun bulunması üniversiteye yakın olması sebebiyle kayıt dışı, köyümüze yerleşenler, ikamet edenlerin sayısı 10 bine yakındır. Biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz” dedi.

“Göç veren bir köy değiliz”

Köyün geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Alkan, “Büyük oranda seracılık faaliyetleri, tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Hayvancılıkta yapılmakta. Şehir merkezine yakın olduğu için gençlerimiz köyümüzü pek fazla terk etmemektedir. Göç veren bir köy değiliz. İki tane tekstil fabrikamız var. Bir tanesi dünyaca ünlü takım elbise markasının fabrikası birde küçük ölçekli tekstil fabrikamız var. Tabi oralarda çalışanları ikamet edenler olarak değerlendirmiyoruz. Günlük misafirlerimiz oluyor. Oralarda da 2 bine yakın çalışan insan sayımız var. Ünlü giyim markasının fabrikası 30-35 yıldır köyümüzde. İhracat yapan fabrikalarımız köyümüzde var” ifadelerini kullandı.

Kalabalık olan köyü yönetmekte zorlandıklarını da aktaran Alkan, şunları söyledi: “Köyümüz standartlarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği bir köy. Bunun yanında üniversite ve şehre yakın olduğu bir köy. Şehirleşmede köyümüzde artarak devam etmekte. Şuanda tamamlanmamış 180 dairelik konutlarımız var. Adalar mahallemizde yapılacak olan programı hazırlanmış inşaat alanlarımız var. Galericiler kooperatifinin yapmış olduğu güzel, büyük yatırım var. Galericiler Kooperatifi köyümüzden yer aldılar. Köyümüzde faaliyetlerini devam ettirmek için dükkanlar yapıyorlar. Bunlara da hizmet etmek muhtarlık olarak zor ama imkansız değil. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Alkan, gelecek yıllarda da nüfusun artmaya devam edeceğini dile getirdi.

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