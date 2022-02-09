Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor

Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede yeni konutların yapımına 30 Nisan tarihinde başlanacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yaptığı açıklamada, 365 dönümlük alanda yaklaşık 4 ay muvafakat görüşmeleri sonucunda projenin 1. etabının büyük halk desteği ile kabul edildiğini belirterek 30 Nisan tarihinde evlerin tamamen boşaltılarak çalışmalara başlanacağını söyledi.

Manisa’nın en büyük, Türkiye’nin de sayılı kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak olan Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede geri sayım başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projede 1. etap çalışmalarının bugünden itibaren başladığını belirterek evlerin 30 Nisan tarihine kadar boşaltılarak yeni konutların inşaatlarına başlayacaklarını açıkladı.

"Burada rant yok"

Süreci başından beri büyük bir şeffaflıkla yürüttüklerini ve hem siyasi partilerin temsilcilerini hem de paydaş kurumları bilgilendirdiklerini kaydeden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonunda çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eski Manisa’nın kurulduğu Spil’in yamaçlarında Ulucami çevresindeki bölgede hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projesinin 1. etaptaki eski evler, 30 Nisan’a kadar boşaltılacak ve yıkılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte 605 konut ve 54 dükkanın inşaat çalışmalarında ilk kazma vurulacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerimizin büyük bir kısmı bazı mahallelerimizin tamamı, tamamen fenni şartlardan uzak, ilkel olarak gecekondu şekilde yapılmış ve 50 yıldan beri süren bir sorunla boğuşur durumda. Sokakları çok dar, ambulans, itfaiye araçlarının giremediği sokakları var. Çok çarpık bir yapılaşma, deprem bölgesinde. Olabilecek bir afet durumunda acil yardımın ulaştırılamayacağı bir bölge. 365 dönümlük bir alan. 5 mahalleyi kapsıyor. Binlerce konut, binlerce yaşayan insanımız var. Burada bir rant yok. Onların haklarını koruyacak, onları mutlu edecek, Manisa’ya ve Türkiye’ye örnek, yerinde ve bütün sosyal donatılarıyla yollarıyla yenilenen bir kentsek dönüşüm projesi hayata geçecek. Etaplar halinde gerçekleşecek bir proje. Birinci etapla ilgili müjdeyi veriyoruz. 75 bin metrekarelik bir alan. 1. Etap sınırları içerisinde 605 konut ve 54 dükkan yapılacak, İshak Çelebi ve Kocatepe Mahallelerini kapsayan bir alan” dedi.

Halktan rekor destek

Kentsel dönüşüm projesine rekor bir desteğin söz konusu olduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, "21 Ocak 2022 tarihi itibariyle muvafakatname imzalama süreci sonlandı. Burası çok önemli. Türkiye’de bir örnektir, bir başarı hikayesidir. 7 buçuk senelik bir koşuşturmanın, sabrın sonucunda birinci etaptaki toplam 654 mesken hak sahibi ile yapılan uzlaşı görüşmelerinde 597 konut için anlaşma sağlanmış, mesken bazında da yüzde 91,28 oranında rekor bir destek sağlanmıştır. Kentsel dönüşümün mantığında mevcut yapıların dönüşümü esas alındığı için alanda bulunan hak sahibi 654 adet bağımsız birimi olan vatandaş hak sahibi olarak görülmekte, boş arsası olanlarsa bakanlığımız tarafından kamulaştırılmaktadır. Burada önemli olan bir nokta daire alma hakkı olan yüzde 91.28 vatandaşımız memnuniyetlerini ifade ederek imzayı atmıştır. Bu projenin ne kadar sağlıklı ve vatandaşın lehine olduğunu göstermektedir. Yine aynı şekilde 1. Etap alanı içinde 8 dükkan sahibi var bu vatandaşlarımızın da iş yeri alma hakkı var bu vatandaşlarımızın da yüzde yüzüyle anlaşma sağlanmıştır. Alan bazında baktığımızda yüzde 77,27 oranında bir mutabakat var. Burada yüzde 7 gaipler yani sahipsiz olanlar gelip imza atamayacak olanlar var. Bu oranda yasal sınır olan yüzde 67’nin 10 puan üzerindedir ve Türkiye’deki benzer uygulamalar içinde değerlendirildiğinde çok başarılı bir orandır. Yeni evler için bedeller belirlendi. Metrekaresi 2 bin 500 TL olarak Bakan Kurum’un ziyaretinde açıklanmıştı. Yeni alınacak evin değerinden mevcut arsasının bedeli düşülerek kalan bir rakam varsa bu da 180 ayda taksitlendirilerek geri ödenecektir. TOKİ inşaat ihalelerini bitirmek üzere. Evlerin boşaltılmasıyla ilgili son tarih 30 Nisan 2022 olarak belirlendi. Bugünden itibaren 1. Etaptaki hak sahibi vatandaşlarımız evlerini boşaltarak bize teslim edecek bizde gerek yüklenici firma veya kendi ekiplerimizle yıkımlara başlayacağız. 30 Nisan’a kadar bütün evleri boşaltarak alanı açacağız ve yüklenici firmaya boş alanı teslim edeceğiz. Vatandaşlara 995 TL, hazine arazinde olan vatandaşlarımız da 663 TL kira yardımı almaya başlayacak. Kamulaştırma için 5 milyon TL, kira yardımı olarak da 5 milyon TL olmak üzere bakanlığımızdan bu rakamlar belediyemize aktarılmaktadır. Bunların ödemeleri de belediyemiz aracılığıyla mutat bir şekilde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Bu gerçek bir başarı hikayesi"

"Bu gerçekten de büyük bir başarı hikayesi" diyen Başkan Çelik, "Manisa tarihinin en büyük projesi, Ege Bölgesinde bazı bazlar dikkate alındığında en büyük projesi, Türkiye’deki en büyük projelerden bir tanesi. 1. Etap’taki çalışmalar başladığında 2. Etap için de çalışmalara başlayacağız. 365 dönümlük bir alan, kimse mağdur edilmeden, hükümetimizin de destekleriyle tüm sosyal donatılarıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla sağlıklı bir şekilde dönüşmüş olacak. Ege Bölgesine Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu gerçekten yazılması gereken bir başarı hikayesidir. Gecekonduların bulunduğu 5 mahalleden, modern yapılaşmaya dönen 5 mahalleye dönmekle birlikte şehrin vizyonunun da değişeceğini, şehrin genel hayatına da olumlu etkisi olacağını ifade etmek istiyorum. Bir kentsel dönüşüm nasıl olur, nasıl başarılır, nasıl olmalıdır konusunda Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hak sahiplerimize hayırlı olsun diyorum. Bir an önce vatandaşlarımız kiralık evlerini bularak evlerini boşaltıp bizden kira yardımı alsınlar ve en kısa surede modern konutlarına kavuşsunlar. Aileleriyle, sevdikleriyle, çocuklarıyla insanca yaşayabilecekleri son sistem konutlarında yaşayacaklar. Onlar bir Allah razı olsun derse bize yeter tek beklentimiz de budur" ifadelerini kullandı.

Toplamda 2 bin 300 konut yapılacak

Kentsel dönüşüm projesinin tamamının yaklaşık 365 bin metrekare alanda uygulanacağı, ilk etabın ise 75 bin metrekare alanı kapsadığı öğrenildi. Alanın tamamında yaklaşık 2 bin 300 civarında konut yapılacak. Bu konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Bölgeye yeni okullar, çocuk oyun parkları, otoparklar ve sosyal donatı alanları da yapılarak gecekondudan modern bir şehir havasına bürünecek.