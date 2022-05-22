banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
Adana’da narkotik operasyonu
Adana’da narkotik operasyonu

Türkiye’nin en baba yarışması Palandöken’de yapıldı

Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde 1960 yılından beri düzenlenen babalar yarışında renkli görüntüler yaşandı. Bu yıl anneler kategorisinin de eklendiği yarışta katılımcılar, mayıs ayının sonunda kayak yapmanın keyfini yaşadılar.

Haberde İnsan 22.05.2022, 14:45
Türkiye’nin en baba yarışması Palandöken’de yapıldı

Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde 1960 yılından beri düzenlenen babalar yarışında renkli görüntüler yaşandı. Bu yıl anneler kategorisinin de eklendiği yarışta katılımcılar, mayıs ayının sonunda kayak yapmanın keyfini yaşadılar.

22 Mayıs’ta Palandöken’de babalar ve anneler kayak yarışması düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışlarda katılımcılar, mayıs ayının sonunda kayak yapmanın keyfini yaşadılar. Palandöken babalar yarışında 60+ yaş kategorisinde Hüseyin Öz, Tamer Döşkaya ve Zafer Aynalı dereceye girerken, 40-60 yaş kategorisinde Davut Budak, Sıddık Seyhan, Yıldırım Beyazıt, 20-40 yaş kategorisinde Yusuf Çelik, Burak Nuhoğlu ve Ensar Çinik dereceye girdi. Yarışma çerçevesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen anneler kategorisinde ise Elanur Yalçınkaya, Buket Othan ve Saliha Bülbüloğlu ilk üçe girmeyi başardı.

Yarışmaya katılan Emrah Kılıç babalar günü özel olduğu için böyle bir aktivitede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, Erdal Emeç ise, “Erzurum Palandöken’de hazirana yaklaştığımız bir dönemde hala kayak yapılıyor. Türkler bin yıldan fazladır kayak yapıyor. Geleneksel kıyafetlerle kaymak istedim” dedi.

Yarışmaya katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise, “Teşekkür ediyorum. Mayıs ayının sonunda Erzurum’da Palandöken’in zirvesinde 3200 rakımda babalar yarışını yaptık. Çok keyifli bir yarış oldu. Palandöken’imiz bir markaydı, bu markayı da bugün ispatlamış oldu. 57 yaşındayım. Çok keyif aldım. Önümüzdeki yıl bu yarışı kaçıran tüm babaları Palandöken”e bekliyoruz” dedi.

Anneler kategorisinde yarışan Elanur Yalçınkaya, “İki yaşında kızım var. Anneler kategorisinde yarıştım. Biz de bugün bir ilki gerçekleştirdik. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadınlar tek başına başarılıdır” dedi.

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alantargil, “Erzurum’da Mayıs 22’de Palandöken Kayak Merkezi’nde her yıl olduğu gibi babalar yarışını yapıyoruz. En baba yarış. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl ilk defa anneler yarışını da ekledik. Bundan sonra hem babalar hem de anneler kategorisinde yarışları yapacağız. 36 yarışmacımız katıldı. Tüm kategorilerde yarışçılarımız oldu. Önümüzdeki yıl daha geniş aktivitelerle devam ettireceğiz” dedi.

Yarışmaya Trabzon’dan gelerek katılan Ensar Çinik, “Trabzon’dan geldim. Şampiyon takımın şampiyon taraftarıyız. Şampiyon olmaya geldik. Şanssızlık yaşadık, yarış sırasında düştük. Burası Türkiye’nin Alpleri. 22 Mayıs ve hala pistlerde kar var. Böyle bir organizasyonda yer almaktan keyif duyduk” diye konuştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, “Bugün 1960 yılından beri devam eden babalar yarışını Palandöken Ejder’de tekrar yaşatıyoruz. Dört farklı kategoride devam ediyor. Bu seneden sonra bu yarışlarımızı ulusal çapta yapmayı planlıyoruz. Haziran ayına yaklaşırken kayabilmek çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
açık