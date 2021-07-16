Türkiye’nin dört bir tarafından gönderilen fidanlar şehit öğretmenin baba ocağında hatıra ormanında buluştu

Bundan 4 yıl önce memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli’nin Pülümür Vadisinde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın çocukluluğunun geçtiği köyde hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkiye’nin dört bir tarafından gönderilen fidanlar şehit öğretmenin baba ocağı ve doğduğu topraklar olan Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde evine yakın, yolun kenarında oluşturulan hatıra ormanında can buldu.

8 aylık öğretmenken şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’ın kendi elleriyle toprakla buluşturduğu fidanlar boylanmaya başlarken, 360 fidandan oluşan hatıra ormanında 30 adet gül, 50 adet ağaç ve 280 adet meyve fidanı yer alıyor.

Köydeki evine yakın bir noktada oluşturulan ve “Hayır Bahçesi” adını verdiği hatıra ormanının bakımını yapan, genç fidanların suyunu veren şehit babası Hamit Yılmaz, “Bahçemizi Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın anısına Demirkapı köyünde oluşturduk. Bu bahçe hayır bahçesi. Herkesin meyvesinden anasının sütü gibi faydalanıp yemesi için, ailesiyle zaman geçirebilmesi için oluşturduk. Banklarda oturup keyfince zamanlarını geçirip ailesine ve evine buradan meyve götürme imkanı sağlansın diye yolun kenarında köyümüzde bir hayır bahçesi oluşturduk” dedi.

Hatıra ormanın Türkiye’nin çeşitli illerinden vatandaşların, öğretmenlerin, kamu personellerinin gönderdiği ve kendisinin aldığı ağaçları diktiklerini dile getiren Yılmaz, “Başta Valimiz ve Kaymakamımız olmak üzere bütün kamu personellerine de şükranlarımı sunuyorum burada bize el ayak olarak önderlik yaptılar ve bu bahçeyi oluşturduk” şeklinde konuştu.

Bahçede fidanlara can suyu verdikten sonra oğlunun mezarlığına giderek mezarlığı yıkayıp oradaki çiçeklere de su veren baba Yılmaz, “Necmettin oradaki evlatlarımızı eğitebilmek için, vatana faydalı evlatlar olması için Gümüşhane’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyüne gitti. Orada 8 ay öğretmenlik yaptıktan sonra karne tatilini memleketinde geçirmek için memleketi Gümüşhane’ye dönerken yolda asalak ve vampirler tarafından alıkonulup aracı yakılıp katledilen öğretmenimiz. Bütün şehitlerimiz gibi onun da ruhu şad olsun. Allah razı olsun milletimizden. Başta eğitim camiası olmak üzere bütün halkımız acımızı paylaştı. Ne mutlu bizlere ki bu memleketin, bu milletin bir evladıyız” ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Torul’a dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017’de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.